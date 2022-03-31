旭集5月起最高調漲100元 饗食天堂也漲70元

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饗賓餐旅集團31日宣布旗下饗食天堂、果然匯、饗饗及旭集等餐廳5月起調漲。（圖取自facebook.com/eatogether）

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（中央社記者余曉涵台北31日電）饗賓餐旅集團今天宣布，為合理反映優質人才與食材需求，饗食天堂、果然匯、饗饗及旭集等5月起調漲，4品牌調漲幅度約7％。

饗賓餐旅集團發布新聞稿表示，5月起4品牌調整部分餐價，新增果然匯（除竹北店）4家分店平日下午餐期，其中饗食天堂、饗饗及旭集平日下午餐維持原價，其餘餐期都調整。

饗饗、旭集餐期最高調漲新台幣100元，饗食天堂最高70元，果然匯最高50元。

餐券部分，饗賓餐旅集團表示，31日調整部分餐券方案 （限5月起適用），這款方案以外的舊版餐券，如果在優惠期間於當餐次使用（依信託截止日為主），不需補差價，超過優惠期間依券面商品金額折抵餐費，餐費不足部分須補差額。

饗賓餐旅集團說，饗饗及旭集餐券無優惠期間問題，5月起如果使用舊餐券，依券面商品金額折抵。（編輯：李明宗）1110331