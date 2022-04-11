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外食漲價
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外食漲價1/76

黑松沙士、汽水5月漲價 600ml貴6元漲2成

2022/4/11 17:18（4/11 19:26 更新）
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繼可口可樂4月初大幅調漲售價，本土品牌黑松也將在5月漲價。（圖取自facebook.com/HeySongSarsaparilla）
繼可口可樂4月初大幅調漲售價，本土品牌黑松也將在5月漲價。（圖取自facebook.com/HeySongSarsaparilla）
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（中央社記者潘智義台北11日電）民生消費品物價上漲，繼餐廳掀起漲價風之後，咖啡連鎖店也提高售價，近來飲料價格跟漲，繼可口可樂4月初大幅調漲售價，本土品牌黑松也將在5月漲價。

黑松今天證實，因應近年來原物料、運輸、包裝和人事成本上漲，造成整體成本增加。為維持產品品質，5月起將針對部分品項調整價格，目前調整品項包括600ml保特瓶黑松沙士、加鹽沙士、黑松汽水，價格從新台幣29元調整為35元（實際售價以通路為主），漲幅約2成。

太古可口可樂先前指出，針對部分包裝的產品調整價格，各品項調幅不一，調漲日期從4月1日開始；可口可樂600ml瓶裝飲料自4月1日起從29元一口氣調漲至35元，漲幅約2成。

受物價上漲影響，主計總處8日公布3月消費者物價指數（CPI）年增率飆破3%、升至3.27%，創下9年半最大漲幅；主計總處官員認為，國際原物料價格續處高檔，4月CPI漲幅恐怕還是會在3%以上，且「高點應該落在第2季」。（編輯：蘇志宗）1110411

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