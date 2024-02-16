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黑松沙士FIN漲價 3月起貴4至6元罐裝調幅最多

2024/2/16 16:06（2/16 16:42 更新）
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罐裝330ml黑松沙士3月1日起將自20元調整為25元。（圖取自facebook.com/HeySongSarsaparilla）
罐裝330ml黑松沙士3月1日起將自20元調整為25元。（圖取自facebook.com/HeySongSarsaparilla）
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（中央社記者何秀玲台北16日電）黑松自2022年調漲600ml黑松沙士後，今天宣布，由於原料、運輸等成本上漲，使產品成本及營運費用增加，3月1日起將針對部分10至20年未曾調價的品項，包括FIN與C&C系列，加上罐裝330ml黑松沙士，將調漲4-6元，以罐裝沙士和罐裝C&C調整最高幅度達25%。

黑松表示，因原料、包裝、運輸和人事等成本上漲，FIN上市超過20年、C&C上市超過10年均未曾調價，今年3月1日起陸續進行價格調整，每瓶或罐調整建議零售價，包括瓶裝975ml黑松FIN自35元調整為39元，瓶裝580ml黑松FIN系列自25元調整為29元，瓶裝500ml黑松C&C系列自29元調整為35元。

其中，罐裝330ml黑松沙士系列與黑松C&C系列自20元調整為25元，幅度最高，調整幅度達25%。

黑松2022年就調漲過600ml黑松沙士與汽水等價格，從原先29元調漲至35元，調幅達20%。

黑松董事長張斌堂去年底曾預告，原物料高漲壓力仍在，今年上半年會有漲價計畫，會以含糖或含乳商品為優先，因美元上揚，近期又有紅海航運危機，今年糖價預估會漲兩成。（編輯：林淑媛）1130216

#張斌堂
#黑松
#調漲
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