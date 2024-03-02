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國際糖價飆升 泰山3月起飲料售價最高調漲2成

2024/3/2 19:24
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（中央社記者曾仁凱台北2日電）國際糖價等成本飆升，繼寶礦力水得、黑松沙士等知名飲料陸續調漲售價，泰山也宣布，3月起調升寶特瓶裝飲料產品售價，像是熱銷的冰鎮檸檬紅茶、梅子綠茶、香吉士等，最高漲幅2成。

泰山指出，因應原料物料齊漲，加上人力成本增加，公司已自行吸收成本多年，但實在是撐不住，為適度反映成本，持續以高規格的原物料，提供最優質安心的產品給消費者，決定3月起調整部分飲料產品售價。

泰山證實，包括冰鎮檸檬紅茶、水果茶、芭樂綠茶、葡萄鮮冰茶、梅子綠茶等冰鎮寶特瓶系列，535ml裝售價由25元調至29元，漲幅16%；冰鎮檸檬紅茶1250ml裝售價調至48元，2000ml調至58元；Sunkist（香吉士）寶特瓶550ml系列，售價也由25元調高至30元，漲幅20%。

食品業者表示，受到供應吃緊與極端氣候影響，國際糖價不斷上漲，繼2023年4月底創下每磅27.2美分的11年新高點後，去年9月原糖期貨價格再度飆升至27.72美分，與2022年底的收盤價相比，漲幅達46.06%，連帶使糖果、甜點與飲品業的成本大幅攀升。

柳橙原汁國際價格從2022年至2023年底，漲幅高達103%；國內芭樂原汁受氣候影響產量大減，根據主計處公布的CPI指數，芭樂價格漲幅也高達51.59%。

此外，包括人力，還有寶特瓶PET包材等成本，也都連年上漲，去年寶特瓶系列單箱產品，單是物料成本就較2019年高出16.4%。（編輯：張若瑤）1030302

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