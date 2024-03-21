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高鐵便當4/1起貴10元 台鐵暫無調漲計畫

2024/3/21 10:07（3/21 10:27 更新）
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（中央社記者汪淑芬台北21日電）台灣高鐵公司最近在官網公告，4月1日起便當售價從新台幣100元提高到110元，台鐵公司則是目前無調高便當價格計畫。

台灣高鐵表示，目前款式的「高鐵便當」從2015年4月1日起至今，售價都維持在100元，因應食材原物料成本增加等因素，4月1日起調整售價為110元。

台灣高鐵委託高雄空廚製作的「高鐵便當」有3種款式，包括雞肉、豬肉及素食。台灣高鐵今天回應，目前「高鐵便當」平均每天銷量約4000個，便當售價調高時，鐵便當菜色也會同步調整，採用多項在地化特色食材，提供旅客搭車時更美味、方便餐食選擇。

台鐵便當分別由台鐵附業中心在基隆、台北、台中、高雄、花蓮及台東的餐旅分處製作，數量最多也是最經典的排骨便當依配菜多寡有3種價位，分別是60元、80元及100元，其他雞腿、魚排、鯖魚及素食等便當，售價有80元及100元，還有少量特色便當價位達120元及150元。

台鐵便當原本只有排骨，後來愈來愈多樣，但最便宜的60元便當，至少和台鐵28年未調漲過的票價一樣沒變過；台鐵票價從去年就研議調漲，目前調幅仍待討論。

台鐵公司表示，目前便當銷量幾乎回到疫情前水準，平均每天約2萬個出頭，暫時無調高售價計畫。（編輯：陳仁華）1130321

#台鐵
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