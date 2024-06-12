鼎泰豐即日起平均價格調漲6% 小籠包1籠漲30元
2024/6/12 20:20（6/12 21:31 更新）
（中央社記者余曉涵台北12日電）餐飲名店鼎泰豐今天在官網宣布，考量營運成本，今天起調整價格，平均調幅大約6%，其中知名的小籠包1籠從新台幣250元調漲到280元，蝦仁蛋炒飯也從270元調漲至300元。
國外旅客來台必吃的鼎泰豐今天在官網中宣布，考量營運成本持續增加，6月12日調整部分餐點價格。
根據鼎泰豐公告，小籠包一籠10顆，從250元調整為280元，小菜從100元調整為120元，菜肉紅油抄手從180元調整為200元，元盅雞湯從230元調整為250元，蝦仁蛋炒飯從270元調整為300元。
鼎泰豐指出，平均調幅約6%，主要考量還是在人力成本方面，因為服務業人力缺口，為持續提供優質的服務與餐點品質，公司在招募人才、留才及薪資福利方面持續投入資源。（編輯：吳協昌）1130612
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