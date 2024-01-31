肯德基蛋撻等6品項2/1起調漲 價格最多貴7元

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（中央社記者余曉涵台北31日電）速食業者肯德基今天宣布，因應整體營運成本，自2月1日起微調6項餐點價格，調幅從新台幣1到7元不等，如青花椒香麻脆雞微調3元、義式香草紙包雞微調5元，單顆蛋撻則微調2元。

繼麥當勞宣布調漲後，肯德基今天發布新聞稿宣布，考量整體營運成本，經全面審慎評估後，將微調部分產品價格，盡可能降低對顧客影響。

肯德基說，自2024年2月1日起微調6項餐點，調幅平均低於4元，主要商品皆維持原價，其中包含咔啦脆雞、上校薄脆雞、薄皮嫩雞、咔啦雞腿堡、蛋撻禮盒、多人歡聚餐、早餐、69元輕鬆餐、99元雞勵餐等。

肯德基說，調整6品項為青花椒香麻脆雞微調3元、義式香草紙包雞微調5元，濃郁爆量花生醬，真材實料新鮮手作的花生熔岩咔啦雞腿堡微調7元，雙色轉轉QQ球微調5元、單顆蛋撻微調2元、香酥脆薯微調1到3元。

另外，肯德基也指出，2月1日到2月5日連續5天回饋，包括上校雞塊、玉米濃湯、可樂享買一送一、隱藏優惠碼最低下殺48折，再享預訂優惠，每日不限時、不限購買次數。（編輯：陳政偉）1130131