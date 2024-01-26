水價級距擬拉大？台水：研究物價等3面向 尚無具體方案

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（中央社記者曾智怡台北26日電）台水董事長李嘉榮今天指出，擬拉大水價級距，每月用水50度以下擬降價，千度大戶用水愈多愈貴。台水下午補充，此僅為內部研究，後續將以民生物價、台水財務平衡、供水穩定等面向考量，目前並無具體調整方案。

李嘉榮今天出席台水50週年慶祝大會、接受媒體訪問指出，水價30年未調漲，將拉大水價級距，民生用水幾乎不調，每月基本度數50度以下可望降價，約9成2用戶受惠，千度以上用水量愈多、水費愈高。

台水下午透過新聞稿說明，去年曾送水價結構報告至立法院，同時外界輿論及工會皆對於水價有各項建議，因此台水內部持續研議水價議題，也會就年度財務情況持續檢視；董事長李嘉榮受訪時提供的資訊僅為內部研究，並非定案，也尚未提交經濟部討論。

台水表示，正與水利署共同分析耗水費機制成效，讓費率的設計更有節水效果，後續將以民生物價、台水財務平衡、供水穩定等面向上持續考量，目前並無具體調整方案。

台水指出，外界建議拉大或增加級距，或是如何照顧民生之餘，持續維持各界用水穩定，台水內部持續研究中；因應極端氣候變化，在加強抗旱量能之餘，也希望能夠呼籲民眾共同節約用水，而台水近期推動相當多的水源區域調度工程、持續降低漏水率工程，也是未來公司投資的關鍵計畫。（編輯：翟思嘉）1130126