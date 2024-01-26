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早安世界》謝淑薇奪澳網混雙冠軍寫台將紀錄 明拚女雙金盃
首頁 / 產經

每月用水50度以下擬降價 千度大戶用水越多越貴

2024/1/26 13:25（1/26 16:57 更新）
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台灣自來水公司50週年慶祝大會26日在台中市舉行，董事長李嘉榮表示，水價30年未調漲，將拉大水價級距，但調整方案涉及民生經濟發展，社會有很多意見，最終由經濟部自來水水價評議委員會確認。中央社記者趙麗妍攝 113年1月26日
台灣自來水公司50週年慶祝大會26日在台中市舉行，董事長李嘉榮表示，水價30年未調漲，將拉大水價級距，但調整方案涉及民生經濟發展，社會有很多意見，最終由經濟部自來水水價評議委員會確認。中央社記者趙麗妍攝 113年1月26日
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（中央社記者趙麗妍台中26日電）台灣自來水公司董事長李嘉榮今天說，水價30年未調漲，將拉大水價級距，民生用水幾乎不調，每月基本度數50度以下可望降價，約9成2用戶受惠，千度以上用水量越多、水費越高。

李嘉榮說，50度以下用戶約占9成2，每月基本水費約新台幣200元到300元，家戶調降幅度約超過2％，但調整方案涉及民生經濟發展，社會有很多意見，最終由經濟部自來水水價評議委員會確認。

台灣自來水股份有限公司50週年慶祝大會在台中市新民高級中學藝術中心舉行，經濟部長王美花等到場致賀。

李嘉榮接受媒體聯訪表示，預計將水價4段級距拉到6、7段，50度到200度小商家微幅調整，超過1000度、4000度用戶將拉大價格，用水量越多，水費越高，呼籲民眾節約用水。

至於台灣積體電路製造公司中科擴廠，李嘉榮說，台積電要提送用水計畫，依規定新增產業要有1/2用再生水，但未完成前由自來水供應，台水配合政策，會調度水量，不能影響民生用水。（編輯：李明宗）1130126

#王美花
#台灣自來水股份有限公司
#李嘉榮
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