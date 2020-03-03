視日月潭九蛙全露為乾旱指標 水利署：錯誤觀念

位於日月潭水蛙頭步道邊的九蛙疊像（圖）是日月潭水位指標，因外型可愛，是潭區知名景點。（中央社檔案照片）

（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）水力發電的日月潭、霧社水庫近期水位降低，甚至「九蛙全露」，部分民眾誤會水情嚴峻。水利署副署長王藝峰今天說，目前產業及民生用水無虞，將九蛙全露視為乾旱指標不正確。

春雨未到，主要功能為「發電」的日月潭水庫、霧社水庫水位下降，近期每天上演「九蛙全露」及大片淤積砂土浮現戲碼，部分不知情民眾視日月潭九蛙疊像為全台水情指標，誤會水情「拉警報」，但水利署表示，產業及民生用水目前無虞，民眾不須恐慌，但仍應節約用水。

根據經濟部水利署2月22日新聞稿內容，進入枯水期後降雨減少，各水庫蓄水量逐漸下降屬正常現象，目前整體水庫蓄水情形優於去年同期，民生及產業供水正常，防疫所需清潔用水無虞，農業部分也已陸續開始供灌，將密切關注春雨及梅雨預報審慎因應。

王藝峰今天接受中央社記者訪問表示，產業及民生用水5月底前無虞，農業用水與各地農田水利會協調，採精緻管理供水；就算日月潭九蛙全露，水庫蓄水量至少仍有80%，可當作提醒注意水情，但視為全台乾旱指標則「不正確」。

水利署中區水資源局表示，日月潭水源白天供大觀一廠、大觀二廠、明潭電廠、鉅工分廠水力發電，深夜離峰用電時間則再將水源抽回日月潭，因此日月潭水位落差可達1到2公尺，若認為九蛙全露代表旱象，或越多青蛙出現，代表水情越不樂觀，是錯誤觀念。（編輯：洪學廣）1090303

春雨未到，主要功能為水力發電的日月潭水位下降，近日水蛙頭步道的「九蛙疊像」全露出。（日月潭管理處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 109年3月3日