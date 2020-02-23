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水利署：5月底前防疫用水充足無虞

最新更新：2020/02/23 10:45

（中央社記者潘姿羽台北23日電）武漢肺炎疫情緊張，近日傳出民生用水只能撐到3月底，憂心影響防疫；經濟部水利署今天表示，氣象局預報2、3月降雨正常，經盤點至5月底，主要水庫仍可保留1個月以上民生及產業用水水量，防疫用水充足無虞。

水利署說明，目前各主要水庫蓄水優於去年同期，且各地區自來水用水量並沒有受疫情影響，出現明顯異常變化的狀況；此外，洗手用水占民生用水的比例也不高，呼籲民眾還是依照中央流行疫情指揮中心建議勤洗手，不用擔心防疫用水問題。

水利署進一步指出，雖然去年9月至今，各水庫集水區降雨量僅約歷年平均5至8成，但水利署定期召開水情會議，提前盤點並進行區域調度管控水庫出水等措施，目前各地區民生產業供水均正常，農業春耕也如期供灌。此外，各主要水庫蓄水率約在4至8成，整體蓄水情形還是比去年同期要佳。

水利署最後指出，時序逐漸進入春雨期，氣象局預報2、3月降雨正常，經盤點至5月底，主要水庫仍可保留1個月以上民生及產業用水水量，防疫用水充足無虞；水利署也會持續與各供水和用水單位合作，日日監看水情，配合氣象預報資訊滾動調整應變，確保各地區維持供水穩定。（編輯：蘇志宗）1090223

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