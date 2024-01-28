蛋價連兩週調漲 29日起產地批發皆漲2元

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（中央社記者張雄風台北28日電）台北市蛋商公會理事長林天來今天表示，受寒流影響，許多蛋雞因病或太冷無法下蛋，產銷代表綜合考量後決定蛋價明天起再漲2元，產地價漲至42.5元，批發價52元。

根據資料，由於22日起蛋價已調漲新台幣2元，29日漲價是近期國內蛋價連續兩週調漲。

林天來今天表示，主要是天氣因素，過去一週寒流影響，許多禽場陸續傳出蛋雞生病、或太冷無法下蛋。

另外，林天來說，天氣冷、火鍋消費市場熱絡，也帶動雞蛋用量；農曆年前伴手禮市場旺盛，加工蛋用量大增，還有部分餐飲業者儲備過年蛋量，導致供不應求。

林天來補充，目前只是部分禽場蛋雞生病、或下蛋率不高，並沒有出現如去年禽流感疫情大規模感染情況，應該不會重演去年蛋荒；也呼籲消費者不用急於搶蛋。

根據農業部最新雞蛋產銷資訊平台顯示，目前國內投入生產蛋雞共3433萬隻，雞蛋每日生產量從12.2萬箱（每箱約200顆）略降至12萬1500箱，比前一週減少500箱。（編輯：蕭博文）1130128