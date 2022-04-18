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油品貨物稅減徵延長？ 經部：與財部討論是否續減免

2022/4/18 10:27
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（中央社記者郭建伸台北18日電）汽柴油貨物稅減徵期限至6月，外界擔憂屆時油電恐雙漲。經濟部次長曾文生今天表示，將與財政部討論是否繼續減免貨物稅，只要展延就能辦理；此外，油價有浮動及緩漲機制，將循既有機制進行。

立法院經濟委員會今天繼續審查111年度中央政府總預算案經濟作業基金、水資源作業基金、經濟特別收入基金、核能發電後端營運基金等案，曾文生在會前接受媒體訪問。

媒體指出，油品貨物稅減徵只到6月底，外界關注電價屆時恐調漲3%將釀油電雙漲，並引發進一步通膨，詢問曾文生看法。

曾文生表示，經濟部還會跟財政部討論是否繼續減免貨物稅，因為只要展延就能辦理，至於油價則有浮動及緩漲機制，將依循既有機制進行。

媒體也詢問，台灣將進入夏季用電高峰，未來是否可能面臨跳電風險。

曾文生表示，面對夏季用電高峰，政府會採行夏季電價等既有措施，產業界也會在尖峰時刻降低用電量，電廠機組歲修陸續在5月回歸，加上水情豐沛，預估今年夏天供電穩定。

由於經濟部強化電網千億預算計畫預計4月底出爐，媒體也詢問進一步項目。

曾文生表示，台電與經濟部這段時間一直討論，預定4月底就會有完整計畫說明，經濟部會持續依照進度執行。

此外，台灣加入制裁俄羅斯經濟行列，但工具機業者認為恐影響出口及產業成長，媒體詢問是否經濟部研擬因應措施。

曾文生表示，工具機這幾年受到比較大影響的是疫情，疫情使許多投資決策緩慢；以去年數據看俄羅斯出口額不到3%，雖然業者關心俄羅斯出口問題，但也鼓勵業者拓銷其他國家。（編輯：潘羿菁）1110418

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