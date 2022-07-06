下半年延長穩定物價措施？ 經長：滾動檢討

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（中央社記者鄭鴻達台北6日電）物價壓力持續上升，外界關心下半年政府是否會延續多項穩定物價措施，經濟部長王美花今天表示，行政院有專案小組負責處理，會視下半年國際趨勢、國內狀況滾動檢討與因應。

受俄烏戰爭、國際能源與原物料價格上漲等影響，全球通貨膨脹壓力遽增，主計總處今天公布6月最新消費者物價上漲率（CPI）也來到3.59%，創下近14年新高。

王美花今天出席頒發「日本台灣交流協會台北事務所首席副代表星野光明經濟專業獎章」典禮前，被問物價及電價等議題。

今年5月政府針對關鍵原物料延長稅負減徵措施，包括黃豆、小麥、玉米免徵進口營業稅；小麥免徵進口關稅，牛肉、奶油、無水奶油、烘焙用奶粉等進口關稅減半；汽油貨物稅每公升減徵新台幣2元，柴油貨物稅每公升減徵1.5元等，均由6月底延長至9月底；桶裝瓦斯凍漲措施也由6月底延長至9月底。

對於是否延長多項穩定物價措施，王美花說明，行政院有負責穩定物價的專案小組，自上半年開始，已針對許多重要民生物價提出措施，包括關稅、營業稅減免等持續實施，行政院會視下半年國際趨勢與國內狀況滾動檢討、因應。

媒體問及是否會調整電價公式檢討，或修正電價審議委員會開會頻率？王美花表示，在國際原物料成本大幅變動時，電價公式本來就有彈性機制，可調整漲幅超過3%，如今國際原物料成本，也比過往成長3至4倍，的確是比較異常狀況。

至於是否修改電價公式，她說，經濟部不是沒想過這點，但電價成本上漲，如何平衡財務壓力與穩定民生物價，都需一起考慮，台電、中油也都會一起考量財務穩健與民生物價，但若現在要即時反映物價，電價恐會陡升。

王美花強調，電價公式是否要改、何時要做，可以廣泛來討論，經濟部會邀請相關專家，檢視電價審議制度是否有需要調整，但還不到馬上要調整的時候。（編輯：潘羿菁）1110706