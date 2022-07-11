宏亞帶頭漲 部分巧克力及餅乾調漲10%至20%

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（中央社記者韓婷婷台北11日電）以77乳加巧克力及禮坊知名的老牌食品廠宏亞食品表示，因應原物料上漲潮，部份品項價格已在6月底前調整完畢，調幅約在10%及20%不等。其中迷你乳加漲幅約20%，巧菲斯漲幅約10%。

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針對近來傳出產品漲價，宏亞今天發出說明表示，旗下產品價格相對坊間平價許多，近年受新冠疫情及航運影響，原物料持續大幅上漲，持續優化相關成本，避免將漲幅直接反映在食品售價上，造成消費者負擔。但無奈從包材成本及各類原物料如：油、蛋、麵粉、糖、奶油、花生、可可等均全面上漲。

宏亞食品指出，此次原物料上漲潮，針對大部分品項仍持續自行吸收成本，惟部分品項如「迷你乳加、巧菲斯」等，不得已忍痛微調，迷你乳加漲幅約20%，巧菲斯漲幅約10%，並已於6月底前調整完畢，如巧菲斯10入裝由80元調整至88元，迷你乳加320g由125元調整至145元，相關品項實際售價則依最終通路價格為準。（編輯：翟思嘉）1110711