6月外食費6.38%創近14年新高 雞蛋漲幅3年半新高

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行政院主計總處6日下午公布6月消費者物價指數（CPI）年增率為3.59%，創下近14年新高。圖為民眾路過台北市萬華區一處在店外展示各式風扇的量販店前。中央社記者鄭清元攝 111年7月6日

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（中央社記者蘇思云台北6日電）民眾荷包壓力大，主計總處今天公布6月消費者物價指數（CPI）年增率3.59%，外食費也飆升到6.38%，兩者都創下166個月、近14年新高；主計總處預估，外食費高點可能在第3季。

主計總處今天公布6月消費者物價指數（CPI）年增率連續4個月超過3%，年增率3.59%創下2008年9月以來新高；即便是扣除蔬果、能源後的核心CPI年增率也達2.77%，創下2008年11月以來新高。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，6月外食費漲幅6.38%，確實相較前幾個月仍持續上升，不過如果觀察月增率，漲幅已經從1月高點逐漸收斂，現在月增率已經小於0.2%，如果未來幾個月的月增率都低於0.2%，預估外食費高點應該落在第3季。

曹志弘解釋，原物料價格調漲後，廠商不一定就會跟著漲價，市場也有自己的競爭機制，廠商會評估成本跟營收情況，累積一定時間後才會反映。

6月17項重要民生物資CPI年增率也持續走高到5.39%，是2014年11月以來新高。其中，雞蛋大漲33.57%，為42個月、3年半新高；沙拉油、調理油也上揚14.39%，創下160個月、逾13年新高；豬肉也上漲7.05%。

曹志弘表示，去年6月因為疫情三級警戒，民生消費需求大減，很多廠商可能有促銷、或是自行吸收成本。黃豆作為沙拉油原料，從國際商品價格來看，黃豆價格高點在4月，近期有回跌，未來廠商成本應該會減輕一點。

市場傳出鮮奶跟衛生紙近期將漲價，曹志弘表示，6月調查並沒有看到這個現象，7月情形要等調查後才會對外公告。

媒體關注電價調漲後對於CPI的影響。曹志弘表示，主計總處沒有做這個估算，根據經濟部跟台電的估算，對CPI直接影響是0.01個百分點，間接影響是增加0.033個百分點，總計增加0.043個百分點，新電價是7月1日上路，如果單純就月份來看，今年影響大概是一半、約0.02個百分點，影響不大。（編輯：楊凱翔）1110706