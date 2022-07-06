全球高通膨 學者：台灣CPI第4季有望回到3%內

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（中央社記者曾智怡台北6日電）通膨怪獸持續肆虐全球，台灣金融研訓院董事長吳中書今天表示，通膨等不確定性因素持續發酵，不排除可能出現短暫經濟衰退，但預期明年通膨問題將趨緩，而台灣腳步更快，消費者物價指數（CPI）有機會在今年第4季回到3%內。

吳中書今天出席商業發展研究院與台灣金融研訓院合作備忘錄（MOU）簽署儀式並接受媒體訪問。

針對通膨議題，吳中書表示，目前俄烏戰爭、疫情、產業鏈失調問題持續存在，因此通膨仍居高檔，但短期情勢有些變化，例如黃小玉（黃豆、小麥、玉米）價格下滑程度大；但也不代表通膨會消失，畢竟通膨會影響工資、零售端成本等。

他指出，各國環境不同、通膨轉嫁程度也不同，一旦通膨預期形成，須一段時間才會消失，因此各國貨幣、升息政策旨在壓抑通膨預期，對全球經濟發展有利。

談及下半年通膨變化，吳中書表示，因通膨帶動升息，過去長期處於榮景的資本市場正在調整，勢必影響消費、房地產等，尤其許多開發中國家通膨嚴重，債務違約機率隨之攀高，通膨等不確定性因素持續發酵中，「不排除可能出現短暫經濟衰退情況」。

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不過，他表示，俄烏戰爭終究會告一段落，現在固然疫情復燃，但大眾也知道如何與之相處、且經濟活動逐漸正常化，預期明年以後，國際通膨問題將趨緩，CPI有望回落至3%。

吳中書強調，台灣CPI雖然連續數月超過3%，但大部分是輸入性通膨，並非太嚴重，只要原油價格等回落，國內通膨將慢慢趨緩，有機會在今年第4季回到3%內；由於基期因素、國內經濟成長趨緩，CPI「不至於一路走高」。（編輯：楊凱翔）1110706