降對中關稅？傳拜登政府分歧深 考慮雙軌並行

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（中央社倫敦3日綜合外電報導）美國通膨飆升，減少對中國關稅能否舒緩消費者壓力成為白宮討論焦點，但拜登內閣似乎意見分歧。據傳美方正在考慮雙軌並行，意即削減部分消費品關稅，同時提高其他商品的關稅。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，儘管美國抑制通膨渴望強烈，熟知內情的官員和專家說，拜登政府已分裂成兩大陣營：財政部長葉倫（Janet Yellen）一派主張解除關稅有助降通膨；貿易代表戴琪（Katherine Tai）一派則憂心降關稅會減少華府與中國協商的籌碼。

相關辯論浮上檯面，對於不隨意公開內部歧見的拜登團隊來說很罕見。

葉倫本月對國會說可能需要減少部分關稅，因為有些關稅不符戰略，還讓美國人而非中國人承擔成本。但戴琪對議員說，有更大的問題需要考量，「中國關稅是重要籌碼，而貿易協商人員從不放棄籌碼」。

熟悉相關辯論人士指出，國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）對於削減關稅的態度較為遲疑，但商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）等其他官員已給予某些支持。拜登亟思幫助消費者，但他希望避免在11月期中選舉前遭遇議員反彈，有議員認為削減關稅代表對中國示弱。

其中一項關鍵問題在於：削減關稅對降低通膨有何影響？蘇利文上月表示，拜登已要求團隊研究兩者之間的關係，以利他做決策。

主張削減關稅的一些人引用「皮特森國際經濟研究所」（Peterson Institute for International Economics）的研究報告，內容顯示這麼做平均能讓每個家庭省下797美元。戴琪則批評這份研究是「介於虛構作品或有趣學術練習之間的東西」。

與官員討論過這項議題的人士透露，目前考慮中的一項提案為：削減或降低部分消費品的關稅，但增加或提高其他產品的關稅。白宮希望某種雙軌作法有助減低消費者壓力，同時讓拜登某種程度上免受政治衝擊。

拜登正面臨工會施壓維持關稅，而工會正是他的核心票倉之一。勞工諮詢委員會（Labor Advisory Committee）近期致函美國貿易代表指出，中國沒有採取讓美國解除關稅的必要作為。

委員會主席康威（Thomas Conway）寫道：「若有作為，習（近平）主席與中國共產黨也只是加倍施行自身策略。」（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110703