北約新戰略概念首提中國 合作應對北京野心脅迫

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（中央社記者曾婷瑄巴黎29日專電）北大西洋公約組織29日通過最新第8版戰略概念，為有史以來首提中國，直指北京的脅迫政策、惡意混合戰損害聯盟安全，與俄國企圖顛覆國際秩序，北約也將強化合作以應對中國挑戰。

北大西洋公約組織（NATO）各國領導人今天在西班牙馬德里通過並公布最新的「戰略概念」（Strategic Concept），正式設定北約盟國接下來10年的優先事務、核心任務與途徑。這也是北約1949年成立以來，首次在戰略計畫書中提及中國，

自2010年里斯本峰會後，北約時隔12年再度更新戰略概念。此概念計畫書也描述了北約各國當前面對的戰略環境，為北約價值再次定調，同時重申北約共同防禦的主要目標。

如同秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在公布戰略概念之前所說，這份11頁報告書將俄羅斯定義為對盟國安全「最重大且直接的威脅」。

中國首次出現，就擁有不小篇幅。「戰略環境」章節中指出，「中華人民共和國（PRC）表明的野心與脅迫政策挑戰了我們的利益、安全與價值。中國採取廣泛政治、經濟與軍事工具，以增加其全球足跡並發揮力量，同時保持其戰略、企圖及軍事擴張的不透明」。

內容接著寫道，「中國惡意的混合與網路行動，以及攻擊性的言論與假消息都鎖定盟友並損害聯盟安全。中國企圖控制關鍵技術與工業產業、重要基礎建設、戰略物資與供應鏈；它透過經濟籌碼製造戰略性依賴來增加影響力」。

此外，戰略概念表示中國極力「顛覆奠基於法規的國際秩序」，並認為中國與俄羅斯深化的戰略夥伴關係以及兩國削弱國際秩序的日增企圖，「與我們價值與利益相違」。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies）客座研究員莫可斯（Pierre Morcos）分析，北約剛出爐的第8份戰略概念與里斯本版本對比顯而易見。

2010年歐洲-大西洋地區和平，「北約區域遭傳統攻擊的威脅很低」，甚至渴望與俄羅斯建立真正戰略夥伴關係；如今國際現況丕變，「無法忽視盟國主權與國土完整遭攻擊的可能性」，與俄國互信也完全破裂。

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而對中國史無前例的著墨更是直指北約的新挑戰。戰略概念強調，北約將合作，以「應對中國對歐洲-大西洋安全造成的體制性挑戰」，加強「共同意識、韌性與準備，好對付中國脅迫手段與分裂聯盟的企圖」。內容也重申盟友將捍衛國際秩序，「包括航行自由」。

另外，透過邀請韓國、日本赴會，即可知北約已將守備範圍擴大至印太地區。戰略概念中也的確提及印太對北約的重要性，並表示將強化與印太地區新興及現行盟友的合作，以應對跨區域挑戰。（編輯：陳正健）1110630