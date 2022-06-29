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土耳其不再反對 北約將正式邀請芬蘭瑞典加入

2022/6/29 05:12
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（中央社馬德里28日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格今天表示，在土耳其與芬蘭和瑞典達成協議，不再反對兩國加入北約後，北約領袖29日將正式邀請芬蘭和瑞典加入這個軍事聯盟。

史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在馬德里的重要會談後表示：「我很高興宣布，我們已達成協議，為芬蘭和瑞典加入北約鋪路。土耳其、芬蘭和瑞典已簽署備忘錄，處理土耳其關切的事項，包括武器出口和打擊恐怖主義。」

土耳其的主要要求是芬、瑞兩國不再支持境內的庫德族好戰團體，並解除對土國的武器禁運。

土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）的辦公室也發表聲明表示，土耳其在同意芬蘭和瑞典加入北約前，已從兩國「獲得它想要的」。

聲明中說：「土耳其在打擊恐怖組織上大有斬獲，土耳其獲得它想要的。」

聲明指出，兩國同意在打擊庫德工人黨（PKK）和其他庫德族好戰團體上與土耳其充分合作，並解除對土國的武器禁運。兩國在土耳其2019年軍事入侵敘利亞後採取這項禁運措施。（譯者：陳政一）1110629

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