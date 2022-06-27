北約峰會前夕 秘書長：中國崛起是挑戰

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（中央社記者林育立柏林26日專電）歐美軍事同盟北大西洋公約組織將在本月底召開峰會，秘書長史托騰柏格指出由於中俄在外交和軍事上合作，以及北京否定歐洲安全的核心原則，中國崛起對北約來說是挑戰。

由歐洲和美國30個國家組成的北約，預計29日、30日兩天在西班牙首都馬德里召開高峰會。本次峰會的重頭戲是烏克蘭危機和新版的「戰略構想」（Strategic Concept），此外日本、韓國、澳洲、紐西蘭的領導人也將首次受邀出席。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）接受德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）訪問時表示，2010年在葡萄牙里斯本峰會通過的戰略構想，完全沒提到中國，這次不會再發生。

他表示，中國不是北約的對手，不過中國的崛起對北約的利益、安全和價值是挑戰，北約會努力在這次峰會做出決定，向中國傳遞清楚訊息。

針對中國帶來的挑戰，史托騰柏格分析說，首先是獨裁國家不理會以規則為基礎的國際秩序，沒有分享一樣的價值，例如北京鎮壓國內的民主勢力和維吾爾人等少數民族。

其次，北京和莫斯科在外交上相互支持，在軍事上緊密合作。

最後，北京首度明白表示反對北約擴張，此舉等於否定歐洲安全的核心原則，即每個國家有權選擇自己想加入哪一個防衛合作組織。

這次峰會的重點是烏克蘭危機，史托騰柏格指出，北約上次通過戰略構想的2010年，俄國總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）還來峰會作客，如今俄國發動二戰以來歐洲最大規模的戰爭，直接威脅北約的安全和價值，這部分新版的戰略構想將多加著墨。

他還預期土耳其可望放棄抵制的立場，讓瑞典和芬蘭在峰會後順利加入北約。（編輯：韋樞）1100627