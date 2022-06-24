白宮：北約新戰略構想反映出對中國憂慮
2022/6/24 09:02（6/24 09:48 更新）
白宮23日表示，北大西洋公約組織的新戰略構想反映出對中國的憂慮。圖為北約總部。（圖取自北約網頁nato.int）
（中央社華盛頓23日綜合外電報導）白宮今天表示，北大西洋公約組織（NATO）的新戰略構想反映出對中國的憂慮，包括中國的經濟行為。
美國國家安全會議（National Security Council）戰略溝通協調官柯比（John Kirby）說：「不到一年前，北約成員國的國防部長們首次在公報中提及中國。」
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他說，盟國曾討論並商議中國對國際安全構成的威脅，不只是在印度太平洋地區，新戰略構想是建立在此一基礎之上。
美國總統拜登25日將在德國南部與七大工業國集團（G7）其他領導人會面，接著前往西班牙馬德里出席高峰會，預料北約會在峰會上宣布將軍事部署擴展至東歐的計畫，華府也將提出強化歐洲安全的措施。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1110624
（中央社製圖）
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