白宮：北約新戰略構想反映出對中國憂慮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）白宮今天表示，北大西洋公約組織（NATO）的新戰略構想反映出對中國的憂慮，包括中國的經濟行為。

美國國家安全會議（National Security Council）戰略溝通協調官柯比（John Kirby）說：「不到一年前，北約成員國的國防部長們首次在公報中提及中國。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他說，盟國曾討論並商議中國對國際安全構成的威脅，不只是在印度太平洋地區，新戰略構想是建立在此一基礎之上。

美國總統拜登25日將在德國南部與七大工業國集團（G7）其他領導人會面，接著前往西班牙馬德里出席高峰會，預料北約會在峰會上宣布將軍事部署擴展至東歐的計畫，華府也將提出強化歐洲安全的措施。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1110624