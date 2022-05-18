芬蘭瑞典正式申請加入北約 土耳其重申反對立場

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡18日專電）芬蘭與瑞典今天正式申請加入北約後，北約成員國土耳其重申反對意見。土國右翼政黨黨魁巴契利昨天也說，如果芬蘭、瑞典被納入北約，任何人都不應低估烏俄戰事從芬蘭延燒至瑞典的可能性。

俄羅斯入侵烏克蘭促使芬蘭與瑞典結束多年軍事中立，今天在北大西洋公約組織（NATO）總部，正式提出加入申請。然而北約是否擴大規模，都需要得到全體成員國一致認可。土耳其自兩國表態加入以來，持續抱持反對立場，成為北約東擴變數。

土耳其「每日晨報」（Daily Sabah）報導，芬蘭、瑞典正式申請加入北約的數小時後，土國總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在執政黨正義發展黨（AK Party）國會小組會議中表示，只要芬蘭與瑞典持續支持對土國國家安全構成威脅的恐怖組織，就不會同意兩國加入。

土耳其曾一再抨擊瑞典和其他西歐國家對土國眼中恐怖組織的處理方式，包括庫德族團體庫德工人黨（PKK）和人民保衛軍（YPG），以及流亡美國的土耳其伊斯蘭教士葛蘭（Fethullah Gulen）追隨者。

艾爾段說，儘管若干北約盟友對土耳其抱持敵意，土國始終按照北約期望履行義務，「有國家支持恐怖主義，並期待我們同意（加入北約），這是有爭議的」。

他指出，只要北約尊重對土耳其而言較敏感的事務，北約擴大對土國就有意義。瑞典不顧土耳其要求拒絕引渡恐怖分子，卻敢要求加入北約。「我們是積極支持（北約）活動的主要國家之一，但這並不意味著我們毫無疑問地同意每項提議」。

「自由日報」（Hurriyet Daily News）指出，土耳其右翼民族主義政黨民族行動黨（MHP）黨魁巴契利（Devlet Bahceli）昨天也表態反對瑞典和芬蘭加入北約，指這將進一步加劇俄烏戰爭爆發後的緊張局勢。

巴契利說，在俄烏戰爭落幕前，北約加入新成員將把世界拖入另一場火海。烏克蘭戰爭之際，透過北約挑釁俄羅斯無益世界和平。

他指出，如果芬蘭和瑞典加入北約，將激起俄國軍事或政治回應。「如果這兩個北歐國家被納入北約，任何人都不應低估烏克蘭戰事從芬蘭延燒至瑞典的可能性」。（編輯：高照芬）1110518