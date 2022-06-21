俄為飛地槓上立陶宛 看懂加里寧格勒歷史與重要性

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立陶宛停止讓被歐盟制裁的貨物從俄羅斯本土過境轉運至俄國飛地加里寧格勒。（中央社製圖）

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（中央社台北21日綜合外電報導）立陶宛近日執行歐盟制裁，對進出俄羅斯飛地加里寧格勒的旅客與貨物鐵路運輸實施限制，俄國為此跳腳，歐盟官員則呼籲俄方克制，加里寧格勒就此成為俄國與西方矛盾的最新焦點。

以下是這塊俄羅斯飛地的小檔案。

加里寧格勒 加里寧格勒小百科 加里寧格勒在第二次世界大戰結束前原名柯尼斯堡，是東普魯士首府，亦是早期16世紀普魯士公國首都。

蘇聯在二戰結束、納粹德國戰敗後，依據波茨坦協定併吞柯尼斯堡與週邊地區，並設立波羅的海艦隊總部。由於戰略重要，當地禁止外國遊客前往。

1946年，蘇聯國家元首加里寧過世，蘇聯將柯尼斯堡改名為加里寧格勒以茲紀念，週遭區域也成為今日的加里寧格勒州。

1990年代蘇聯瓦解，立陶宛、拉脫維亞與白俄羅斯紛紛獨立，使得加里寧格勒連同整個加里寧格勒州變成與俄羅斯領土不再相連的外飛地。

加里寧格勒與聖彼得堡是俄羅斯在波羅的海僅有的2個不凍港。 俄羅斯聯邦1997年於該市設立特別經濟區，大力發展製造業。 資料來源：維基百科 看更多 關閉 州（Kaliningrad Oblast）南與波蘭接壤，北與立陶宛為鄰，夾在這兩個歐洲聯盟（EU）暨北大西洋公約組織（NATO）國家之間。最大城暨行政中心加里寧格勒（Kaliningrad）為一港都，數百年來一直都是波羅的海一重要貿易港口。

二戰結束之前，加里寧格勒是一處名稱為柯尼斯堡（Königsberg）的德國領土。蘇聯1945年兼併這塊歐洲飛地之後予以改名，用以紀念革命家加里寧（Mikhail Kalinin），在蘇聯時期一直是封閉的軍事區。

加里寧格勒面積約1.51萬平方公里，截至2019年有48萬2443居民。這個港都就坐落在普勒格河（Pregel River）河口。普勒格河注入維斯圖拉瀉湖（Vistula Lake），再透過波羅的斯克海峽（Baltiysk Strait）連結波羅的海。

加里寧格勒雖是俄國一部分，但與俄羅斯在陸地或海上都不相連，要透過鐵路和天然氣管道、取道立陶宛才能接收俄方的供給。

立陶宛2004年加入歐盟，意味著俄國與加里寧格勒的陸上往來至少會行經一個歐盟成員國，俄因此常就運輸方面的規範與歐發生摩擦，尤其是與立陶宛。

這塊飛地對俄國在此區的軍事存在向來具有重要戰略地位，是俄國波羅的海艦隊司令部所在。

作為俄國在波羅的海唯一不凍港，莫斯科2013年在加里寧格勒部署具有核打擊能力的短程伊斯坎德（Iskander）飛彈，用以因應美國在歐洲部署彈道飛彈防禦系統的計畫。

俄國今年2月24日入侵烏克蘭後，加里寧格勒因具有讓俄方抵禦北約成員國所有敵對行為的能力，重要性更不言而喻。

部分軍事分析家認為，如果北約介入俄烏戰爭或莫斯科當局做出以下三項舉動之一：鎖定其他前蘇聯加盟國（例如立陶宛）；鎖定位在波羅的海的北約成員國；鎖定對烏克蘭提供重要北約武器的波蘭，加里寧格勒都可以成為俄國攻擊這些國家的跳板。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯、楊昭彥）1110621