立陶宛限制俄飛地鐵路貨物轉運 克宮痛批敵意行為

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（中央社莫斯科20日綜合外電報導）俄羅斯外交部今天要求立陶宛當局，立即解除對俄國飛地加里寧格勒鐵路貨物轉運的「公開敵意」封鎖限制。

加里寧格勒（Kaliningrad）是俄羅斯最西端的領土，與俄國本土並不相連，而是與波蘭和立陶宛接壤。

俄國外交部說：「倘若近期加里寧格勒地區和俄羅斯聯邦領土其他地區借道立陶宛的貨物轉運不能完全恢復，俄羅斯將保留採取行動的權利，以捍衛國家權益。」

俄國外交部表示，克宮已召喚立陶宛在莫斯科的臨時代辦，以抗議這項「挑釁」、「公開敵視」措施。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「情況非常嚴重，必須在制定任何措施和決議前進行深入的分析。」

立陶宛上週宣布，禁止俄羅斯本土鐵路運送遭歐盟制裁貨品至加里寧格勒。

產品清單中包括煤炭、金屬、營建材料和先進科技。

根據加里寧格勒州長阿里漢諾夫（Anton Alikhanov），這項禁令將影響該州所有進口約50%。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1110620