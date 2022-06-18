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立陶宛封鎖俄飛地加里寧格勒鐵路進出口

2022/6/18 17:21
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（中央社基輔17日綜合外電報導）俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad）地方首長今天表示，已接獲立陶宛當局通知，表示基於西方制裁，將封鎖加里寧格勒利用鐵路進出口大量貨品。

路透社報導，加里寧格勒濱臨波羅的海，夾在兩個北大西洋公約組織（NATO）成員立陶宛與波蘭之間，和俄國沒有陸地接壤，是俄國波羅的海艦隊（Baltic Fleet）的基地，也是可攜核彈頭的伊斯坎德爾（Iskander）飛彈部署地。

加里寧格勒州長阿里漢諾夫（Anton Alikhanov）表示，這次封鎖將影響通過立陶宛，在加里寧格勒和俄國之間進出口40%至50%的貨物。

他在線上發布的影片中表示，「我們認為這是對於…自由進出加里寧格勒地區的權利，最嚴重的侵害」，表示當局將施壓取消禁令。

他並表示，受影響的貨物包括建築材料、水泥以及金屬製品等。

立陶宛國營鐵路公司以及立陶宛外交部均未立即就此置評。

自俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭後，俄國與北約之間緊張情勢升高，而此舉恐會火上加油。

阿里漢諾夫張貼了他聲稱是立陶宛鐵路公司發給加里寧格勒鐵路當局的一份文件，表示封鎖行動將從立陶宛時間18日午夜（格林威治時間17日21時）開始。

他指出，如果進出口禁令無法在短時間內解除，將研商是否需要透過更多船隻運送物品至俄羅斯。

立陶宛當局在2月封鎖領空，不讓來往俄國與加里寧格勒的飛機通行，迫使商業航空業者繞路行經波羅的海上空。（譯者：戴雅真/核稿：陳昱婷）1110618

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