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立陶宛：未封鎖俄飛地加里寧格勒人貨運輸 行動依歐盟制裁

2022/6/21 08:36（6/21 09:15 更新）
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立陶宛外交部20日表示，近日對途經立陶宛、進出俄羅斯飛地加里寧格勒的旅客與貨物鐵路運輸實施「限制」是依歐盟對俄制裁規範。（中央社製圖）
立陶宛外交部20日表示，近日對途經立陶宛、進出俄羅斯飛地加里寧格勒的旅客與貨物鐵路運輸實施「限制」是依歐盟對俄制裁規範。（中央社製圖）
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（中央社記者陳韻聿倫敦20日專電）立陶宛外交部今天表示，近日對途經立陶宛、進出俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad）的旅客與貨物鐵路運輸實施「限制」是依據歐盟對俄制裁規範，俄方所謂禁運與事實不符。

立陶宛外交部今天並召見俄羅斯駐立臨時代辦里亞伯孔（Sergey Ryabokon）表明立場。立方強調，未被納入制裁的貨品及一般旅客仍持續正常經鐵路往來加里寧格勒與俄羅斯其他地區。

立陶宛18日起禁止俄羅斯途經立國，在加里寧格勒州與俄羅斯其他地區之間運送遭歐盟制裁的貨品，包括鋼鐵和其他鐵金屬製品、建築材料、水泥等。

外交部今天強調，相關限制措施的執行依據是3月15日通過、6月17日生效的歐盟第4波對俄制裁，並非立陶宛單方面或額外採取的行動。

立陶宛主張，制裁內容禁止歐盟成員國允許俄羅斯借道運輸遭制裁貨品。不過，加里寧格勒州政府認為立陶宛誤解歐盟規範：歐盟禁止的是國與國之間的進出口和轉運，而加里寧格勒州是俄羅斯領土。

加里寧格勒州政府目前正研議經海路運送貨品，但費用較高、所需時間也較長。克里姆林宮稱立陶宛的行動「非法」。

加里寧格勒臨波羅的海，位於立陶宛、波蘭之間，未與俄羅斯其他地區接壤，鐵路運輸需借道立陶宛。

加里寧格勒設有軍事基地，也是可攜載核彈頭的俄軍伊斯坎德爾飛彈（Iskander）部署地。2月24日俄羅斯全面侵略烏克蘭後，加里寧格勒一帶局勢升高。

根據俄方統計，在加里寧格勒與俄羅斯其他地區之間往來的貨品，近50%屬於遭歐盟制裁的項目。俄羅斯近80%的鐵和鐵製品經加里寧格勒透過鐵路系統轉運。

俄羅斯外交部今天也召見立陶宛駐俄臨時代辦烏布拉咸聶（Virginija Umbrasienė）表達堅決抗議，要求即刻取消限運措施，否則俄方將採取行動捍衛國家利益。（編輯：韋樞）1110621

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