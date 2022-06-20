俄減供天然氣歐洲各國設法因應 多增用燃煤

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社柏林20日綜合外電報導）俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）上週以機組維修為由，宣布大幅減少對歐洲的天然氣供應，其政治動機顯而易見，德國、義大利和歐洲其他國家紛紛採取因應措施。

●德國宣布將增加用煤

德國經濟部19日宣布，將限制使用天然氣發電，改採燃燒煤炭的火力發電。截至目前，柏林藉增加挪威等國家天然氣進口，降低俄羅斯天然氣所占比重。德國稱，讓即將退役的燃煤電廠繼續發電是痛苦的決定，但表示2030年讓所有燃煤電廠走入歷史的目標不變。

●法國靠核電苦撐

法國在面對天然氣短缺的同時，還身陷國內要求綠能聲浪高漲的困局。法國電力集團（EDF）靠核電提供全國80%電力，但現有56個核反應爐有半數停擺或正在維修及補充燃料。早在今年1月，法國就已讓僅存的兩座燃煤電廠增加供電，以補足短缺的電力，而今俄羅斯減供天然氣，法國勢將進一步擴大對核電和煤電的依賴。

●義大利要靠卡達增加天然氣

義大利能源集團埃尼（Eni）19日宣布加入卡達能源公司（Qatar Energy）在全球最大天然氣田擴張產量的計畫。不過，這個計畫要到2026年才投入生產。與德國和法國一樣，義大利也將依賴煤炭，補充天然氣的不足。

●匈牙利得到莫斯科供氣保證

與俄羅斯關係不惡的匈牙利，面對天然氣減供老神在在，匈國外交部長西亞爾托（Peter Szijjarto）19日稱，俄羅斯已承諾將繼續輸送天然氣給匈牙利，俄羅斯天然氣工業公司會履行與匈牙利的合約義務。

●奧地利重啟封存的燃煤電廠

奧地利80%天然氣供應靠俄羅斯。奧國政府19日宣布將重新啟用南部梅拉赫（Mellach）一座封存的燃煤發電廠，以因應俄羅斯天然氣供應減少導致的電力短缺。

●荷蘭考慮取消燃煤限制

荷蘭能源部今天表示可能會採取措施增加天然氣庫存，這意味有可能增加燃煤發電，導致二氧化碳排放增加。荷蘭現有的煤電上限為35%，專家表示為因應當前情勢，應予以放寬。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110620