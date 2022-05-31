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歐盟達成協議 禁止2/3以上俄羅斯石油進口

2022/5/31 07:29（5/31 08:18 更新）
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歐洲理事會主席米歇爾指出，歐洲聯盟領袖30日就禁止俄油出口至歐盟達成協議，涵蓋2/3以上俄羅斯進口石油。（圖取自twitter.com/EUCouncil）
歐洲理事會主席米歇爾指出，歐洲聯盟領袖30日就禁止俄油出口至歐盟達成協議，涵蓋2/3以上俄羅斯進口石油。（圖取自twitter.com/EUCouncil）
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（中央社布魯塞爾30日綜合外電報導）歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）指出，歐洲聯盟領袖今天支持一項禁令，把從俄羅斯進口到歐盟國家的石油減少2/3以上，此舉是為了懲罰莫斯科入侵烏克蘭而與匈牙利達成的妥協方案。

綜合法新和路透社報導，米歇爾在布魯塞爾峰會期間推文表示：「就禁止俄油出口至歐盟達成協議。涵蓋2/3以上俄羅斯進口石油，大幅削減俄羅斯戰爭機器的財源。」

「對俄羅斯施加最大壓力以終止這場戰爭。」

米歇爾同時表示，歐盟27國領袖也同意將俄羅斯最大銀行「聯邦儲蓄銀行」（Sberbank）排除在環球銀行金融電信協會（SWIFT）體系之外，並增加3家俄羅斯國營廣播電視公司至禁令之列。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1110531

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