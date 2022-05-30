烏克蘭在南部反攻但東部戰況嚴峻 Netflix退出俄國

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烏克蘭部隊在南部戰線反攻，但烏東戰況嚴峻，俄軍持續進逼北頓內茨克。（中央社製圖）

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（中央社基輔30日綜合外電報導）烏克蘭部隊在南部戰線反攻，意圖增加俄羅斯軍隊壓力，但烏東戰況嚴峻，俄軍持續進逼北頓內茨克。與此同時，Netflix退出了俄羅斯市場，成為最新一個離開俄國的西方企業。

●烏克蘭在南部反攻 闢戰線盼增加俄軍壓力

俄羅斯入侵烏克蘭戰事進入第95天，烏軍近日在幾週以來相對較平靜的南部戰線發動反攻，想給目前在烏東作戰取得進展的俄軍製造壓力。

烏克蘭軍方聲稱，於28日晚間在南部刻松（Kherson）地區發起的反攻，已突破一條俄軍防線，將俄軍逼入安德里依夫卡（Andriyivka）、洛佐夫（Lozove）、別利霍卡（Belihorka）等村附近較不利的地形。

●烏克蘭東部戰況嚴峻 俄軍持續進逼北頓內茨克

烏克蘭盧甘斯克州（Lugansk）州長蓋戴（Sergiy Gaiday）在社群媒體發布聲明說：「俄羅斯人正向北頓內茨克（Severodonetsk）市中心推進，戰鬥仍持續進行，情勢非常嚴峻。」

英國國防部表示，俄國軍隊在入侵烏克蘭的戰爭中，中階和低階軍官似乎遭受毀滅性折損，這添增未來軍事效能削弱的可能性。

●澤倫斯基走訪剛離開 烏東北大城哈爾科夫再傳爆炸

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）29日前往東北部哈爾科夫州慰勞前線官兵，這是俄羅斯入侵以來他首度現身基輔州以外地區。路透社記者說，澤倫斯基走訪後幾小時，哈爾科夫市傳出幾次爆炸。

澤倫斯基表示，頓巴斯地區最大城北頓內茨克已成為俄軍「主要目標」。他也罕見宣布，開除哈爾科夫的一名高階安全官員。

烏克蘭總統澤倫斯基（右）29日前往哈爾科夫州慰勞前線官兵。（圖取自facebook.com/zelenskiy.official）

●俄國提議 用盧布買天然氣機制支付國際債券

克里姆林宮表示，俄羅斯提供外國天然氣買家的一套以俄國貨幣盧布付款的機制，證實對買賣雙方都便利。俄國財政部也提議，用類似機制償付莫斯科的國際債券持有人。

歐洲聯盟領導人將舉行峰會，預計同意正在準備的制裁方案應包括禁止進口俄羅斯石油，做為對莫斯科入侵烏克蘭的懲罰，但豁免透過管線輸送的石油。

● Netflix退出俄羅斯 訂戶登不進網站和App

在俄羅斯揮軍入侵烏克蘭後，影音串流巨擘Netflix成為最新一家退出俄國市場的西方企業，Netflix網站和App自27日起已停用，發言人證實訂戶再也沒有Netflix的使用權限。

總部位於美國的Netflix於3月初宣布，在莫斯科向親西方的烏克蘭派遣數以千計的士兵後，Netflix正在逐步從俄國撤出。

Netflix發言人告訴法新社，3月宣布「退出俄國市場的承諾實現了」。發言人表示，該公司一直等到當前計費週期結束，才切斷客戶的服務。

●法國新外長突訪烏克蘭 烏前總統獲准離境

法國新任外長柯隆納（Catherine Colonna）突訪烏克蘭，為法國在俄烏戰爭後派出最高層級官員。柯隆納造訪布查鎮時表示，法國將盡力讓和平重返。稍晚她將會見總統澤倫斯基，預計聚焦烏國農產品出口。

烏克蘭前總統波洛申科（Petro Poroshenko）因涉嫌叛國罪正在接受調查，他所屬政黨表示，他已獲准從與波蘭接壤的邊境離開烏克蘭，前往荷蘭參加政治會議。（譯者：陳正健/：核稿：林治平）1110530