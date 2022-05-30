更多編輯台推薦新聞：
張育成可望落腳海盜 將與重砲筒香嘉智同隊
運動

張育成可望落腳海盜 將與重砲筒香嘉智同隊

首張防疫保單引爆危機 陳昭鋒親揭96天風暴內幕
產經

首張防疫保單引爆危機 陳昭鋒親揭96天風暴內幕

確診未獲隔離通知書補發 申請資格、4步驟一次看
生活

確診未獲隔離通知書補發 申請資格、4步驟一次看

疫情整理包》本土增逾6萬例 兒童疫苗大型接種站6/1起開設

疫情整理包》本土增逾6萬例 兒童疫苗大型接種站6/1起開設

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
最新戰況
新聞專題
最新戰況1/227

烏克蘭東部戰況嚴峻 俄軍持續進逼北頓內茨克

2022/5/30 19:08（5/30 19:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
烏克蘭盧甘斯克州州長蓋戴30日說，俄羅斯軍隊進逼烏克蘭東部城市北頓內茨克市中心。圖為30日盧甘斯克州一處建築物遭砲擊，消防人員前往滅火。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）
烏克蘭盧甘斯克州州長蓋戴30日說，俄羅斯軍隊進逼烏克蘭東部城市北頓內茨克市中心。圖為30日盧甘斯克州一處建築物遭砲擊，消防人員前往滅火。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔30日綜合外電報導）烏克蘭盧甘斯克州州長蓋戴今天說，儘管俄羅斯軍隊面臨強烈抵抗，他們仍進逼烏克蘭東部城市北頓內茨克市中心。另外，英國國防部指出，俄軍中階和低階軍官似乎遭受毀滅性折損。

盧甘斯克州（Lugansk）州長蓋戴（Sergiy Gaiday）在社群媒體發布聲明說：「俄羅斯人正向北頓內茨克（Severodonetsk）市中心推進，戰鬥仍持續進行，情勢非常嚴峻。」

俄國在侵略烏克蘭的戰爭初期沒能攻下烏國首都基輔，之後俄軍已把重心轉移到烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbas），並試圖鞏固他們已掌控的土地。

蓋戴在通訊軟體Telegram指出：「北頓內茨克的重要基礎設施遭摧毀，60%的受損民宅無法復原。」

英國國防部今天表示，俄國軍隊在入侵烏克蘭的戰爭中，中階和低階軍官似乎遭受毀滅性折損，這添增未來軍事效能削弱的可能性。

英國國防部在推特（Twitter）發文指出：「根據數則有關俄國駐烏克蘭部隊發生局部叛亂的可靠消息，缺乏經驗豐富且可靠的排長和連長，可能會導致士氣進一步下滑，且紀律依然很差。」

英國國防部還說，損失了年輕軍官，可能會讓俄國在軍事指揮和軍事管制現代化方面的問題更加惡化。

另外，俄羅斯國防部今天表示，俄軍攻擊了烏克蘭南部城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）的造船廠設施。

國防部提到，俄軍砲火襲擊尼古拉耶夫奧基安造船廠（Okean Shipyard）的棚廠，摧毀了車輛和其他設備。

但路透社無法獨立查證前述消息。（譯者：陳彥鈞/核稿：陳政一）1110530

俄軍猛攻烏克蘭東部頓巴斯地區。（中央社製圖）
俄軍猛攻烏克蘭東部頓巴斯地區。（中央社製圖）
延伸閱讀
烏克蘭在南部反攻 闢戰線盼製造俄軍壓力烏克蘭東部北頓內茨克市戰況激烈 英媒爆蒲亭可能已死俄外長稱優先解放頓巴斯 澤倫斯基：北頓內茨克成俄軍目標烏克蘭炸水壩阻俄軍向基輔推進 小村經數月仍泡水烏東戰況危急重鎮利曼失守 美援烏多管火箭以轉劣勢約一萬俄軍駐紮盧甘斯克州 烏克蘭部隊恐全數撤退
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀