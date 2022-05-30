俄國：烏軍砲擊頓內茨克 至少釀5死16傷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科30日綜合外電報導）俄羅斯調查人員今天聲稱，烏克蘭部隊對東部分離主義者掌控的頓內茨克市（Donetsk）民用基礎設施發動砲擊，至少造成5人死亡。

俄羅斯新聞通訊報導，俄國調查委員會指出：「5月30日，烏克蘭安全部隊砲擊頓內茨克市中心。根據初步消息，有5位平民遭到殺害，包括1名2009年出生的青少年。」

俄國調查委員會還表示，這次攻擊破壞3所學校，導致16人受傷。

此外，在烏克蘭東南部俄國掌控的梅利托波爾市（Melitopol），親俄當局今天指出，當地發生爆炸後有兩人受傷，這是烏克蘭政府所為。

俄國任命的梅利托波爾市當局在Telegram發表聲明指出：「今天早上發生恐怖攻擊，意在破壞這個城市的和平生活。」

根據這項聲明，一輛裝滿炸藥的汽車在市中心爆炸，造成兩名「人道援助」義工受傷，包括一名28歲女性及一名25歲男性。

這項聲明提及：「烏克蘭政府繼續對平民百姓及城市基礎設施發動戰爭。」（譯者：陳正健/：核稿：林治平）1110530