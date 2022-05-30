烏克蘭在南部反攻 闢戰線盼製造俄軍壓力

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烏克蘭近日在幾週以來相對較平靜的南部戰線發動反攻，想給目前在烏東作戰取得進展的俄軍製造壓力。（中央社製圖）

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（中央社基輔29日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭戰事進入第95天，烏軍近日在幾週以來相對較平靜的南部戰線發動反攻，想給目前在烏東作戰取得進展的俄軍製造壓力。

「紐約時報」報導，烏克蘭軍方聲稱，於28日晚間在南部刻松（Kherson）地區發起的反攻，已突破一條俄軍防線，將俄軍逼入安德里依夫卡（Andriyivka）、洛佐夫（Lozove）、別利霍卡（Belihorka）等村附近較不利的地形。

烏克蘭官員幾週以來都透過電報計劃在烏南反攻，以威脅俄羅斯在第聶伯河（Dnipro River）橋上通往刻松的補給線。但烏方表示，反攻作戰需要美國和盟邦承諾提供的西方火砲系統相助。

西方援助的重武器已陸續出現在烏東戰場，但烏國軍方聲明裡沒提南部的反攻作戰有無用到西方火砲。

俄軍2月24日入侵烏克蘭，在沒能奪下烏克蘭首都基輔與第2大城哈爾科夫（Kharkiv）後，3月底將作戰重點轉為攻取烏東頓巴斯（Donbas）地區，自此集中兵力於烏東一條長約120公里的戰線，至於其他地區俄軍則改採守勢。

俄軍上週拿下斯維特洛達爾西克（Svitlodarsk）、利曼（Lyman）2個烏東中型城鎮，目前與烏軍在北頓內茨克（Sievierodonetsk）市周邊激戰；北頓內茨克是盧甘斯克州的要城，也是目前烏軍手裡最東邊的城鎮，現遭俄軍3面圍困。

俄軍想從西側沿著一條高速公路與幾條鄉村道路切斷烏軍北頓內茨克的補給線。當地官員表示，俄軍在北頓內茨克市的北郊打入市內後，幾天以來巷戰激烈，凸顯當地岌岌可危。

「華盛頓郵報」認為，烏東戰況標誌這場戰爭已不再像初期階段。當時烏克蘭堅固的防禦迫使俄軍大範圍從基輔和其他地區撤退，從而增加了烏克蘭人和西方對烏軍能全面戰勝俄軍的信心。

華郵指出，俄軍重整旗鼓後在烏東逐漸取得穩定進展，頻頻以烏軍所缺的重型火力投射載具和遠程火砲，讓基輔陷於劣勢。儘管烏軍頑抗讓俄軍苦戰，但俄方已快要包圍烏克蘭在頓巴斯最大據點之一的北頓內茨克；俄軍除有火力優勢，烏東作戰因鄰近俄國本土，降低後勤補給困難。（譯者：陳亦偉）1110530