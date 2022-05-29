烏國北頓內茨克市戰況激烈 英媒爆蒲亭可能已死

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（中央社基輔29日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭進入第4個月，雙方正在烏克蘭東部北頓內茨克市激戰。與此同時有英媒爆料，俄國總統蒲亭病重，也有可能已經死亡，但消息遭親信掩蓋。

● 頓巴斯地區戰況激烈 北頓內茨克成兩軍攻防重點

烏克蘭官員表示，烏軍29日在北頓內茨克市（Sievierodonetsk）持續抵抗俄軍攻勢，挺過重砲攻擊。北頓內茨克市是頓巴斯地區仍在烏軍掌控中的最大城市。

頓巴斯地區盧甘斯克州（Luhansk）的州長蓋戴（Serhiy Gaidai）表示，砲火猛烈到無法評估傷亡和損失，過去幾天當地有數十棟建築被毀，「情勢極度惡化」，兩軍在北頓內茨克市逐街戰鬥。

蓋戴也在傳訊平台Telegram提到，俄軍正加強控制利西昌斯克市（Lysychansk），市內情況「顯著惡化」，「俄國砲彈落在一棟住宅大樓上，造成一名女孩死亡，4人送醫」。

北頓內茨克位於北頓涅茨河（Siverskyi Donets River）東側，當地戰役已成為雙方焦點。目前俄軍雖然進展緩慢，仍在盧甘斯克州與頓內茨克州（Donetsk）組成的頓巴斯地區取得實實在在的戰果。

另外，烏克蘭基輔州州長庫列巴（Oleksiy Kuleba）28日晚間表示，烏國軍隊2月底為阻止俄羅斯部隊向首都基輔推進，不得不將一座水壩炸毀，德米迪夫村（Demydiv）因此被大水淹沒，當地約有50間房舍至今仍部分泡在水中。

烏克蘭總統府則宣布，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）29日前往烏克蘭東北部哈爾科夫州（Kharkiv）慰勞前線官兵。這是自從俄羅斯入侵以來，他首度現身基輔州以外地區。

● 烏克蘭收到丹麥和美製武器 籲西方加強軍援

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）28日表示，烏克蘭已開始收到來自丹麥的魚叉反艦飛彈以及美國提供的自走榴彈砲，這些武器將可增強烏克蘭部隊的火力，對抗俄羅斯入侵。

他表示，魚叉（Harpoon）岸對艦飛彈將與烏克蘭海王星（Neptune）反艦飛彈一同捍衛烏克蘭海岸，包括南部港口敖德薩（Odesa）。

烏克蘭政府呼籲西方提供更多射程更遠的武器，以扭轉戰場局勢。

● 德法籲俄烏領袖直接談判 烏稱武力才能阻入侵

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和德國總理蕭茲（Olaf Scholz）28日與蒲亭（Vladimir Putin）三方通話，兩人呼籲蒲亭釋放自馬立波（Mariupol）亞速鋼鐵廠（Azovstal）投降的2500名烏克蘭守軍，並與澤倫斯基展開直接談判。

馬克宏和蕭茲也堅持要求，必須緊急解除俄羅斯對烏克蘭黑海港口敖德薩的封鎖，讓烏克蘭榖物得以出口。

烏克蘭總統幕僚、和平談判代表波多利雅科（Mykhailo Podolyak）28日則說，和俄羅斯的任何協議都不能相信，阻止莫斯科入侵的唯一方法，就是靠武力。

● 俄羅斯續供塞爾維亞天然氣 雙方同意強化關係

克里姆林宮表示，蒲亭與塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）29日通話時，同意俄羅斯會繼續供應天然氣給塞國，且兩國將加強夥伴關係。

武契奇則提到，他與蒲亭在電話中同意一項為期3年的天然氣供應合約，但價格等所有細節仍得跟俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）商定。塞國與俄國的10年供應合約原定5月31日到期。

根據克宮，兩位領袖也討論了烏克蘭和科索沃局勢。

● 芬蘭瑞典入北約？艾爾段堅持拒挺

土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）28日表示，安卡拉政府無法同意「支持恐怖主義的」國家加入北大西洋公約組織（NATO），還說土耳其上週與芬蘭、瑞典代表團的討論未達「預期水準」。

土耳其反對瑞典和芬蘭入盟，指控兩國包庇與激進團體「庫德工人黨」（PKK）有關的人士，以及土耳其眼中其他的恐怖分子，而且兩國於2019年停止出口武器給安卡拉。

兩名消息人士之前告訴路透社，土耳其、芬蘭、瑞典25日的會談進展很少，目前還不清楚各方何時會進一步討論。而北約擴張計畫必須獲得30個成員國全數同意。

● 蒲亭臉腫健康傳聞滿天飛 英媒爆他可能已死

俄羅斯持續攻打烏克蘭之際，蒲亭的健康備受關注。英媒引述英國軍情六處（MI6）消息人士稱，蒲亭可能已經辭世，外人所見是他的替身。

「每日星報」（Daily Star）報導，英國對外情報機構秘密情報局（SIS，又稱軍情六處）數名高層人士說，蒲亭本已病重，如果他去世，親信為了盡可能延長掌權時間，會選擇掩蓋消息。

69歲的蒲亭近幾個月健康明顯惡化，行動力似乎下滑而且臉部浮腫，一些觀察家認為他可能罹患血癌。咸認他可能是用了類固醇或接受癌症治療才讓他臉部顯腫。

● 糧價高昂又發生戰爭 20多國限制糧食或肥料出口

俄羅斯2月下旬入侵烏克蘭後，多國祭出出口禁令，使得全球糧食安全問題更為惡化。根據國際食物政策研究所（IFPRI）最新數據，截至29日有20多個國家正在限制糧食或肥料出口。

食物政策研究所成員設立的追蹤網站顯示，包括阿根廷、中國、埃及、印度、伊朗、土耳其、俄羅斯、烏克蘭等20多個國家，正在限制出口糧食產品或肥料。但有國家在俄烏戰事前就已出手設限。

受影響品項繁多，如小麥、玉米、植物油、雞肉、牛肉、馬鈴薯、番茄、豆類、糖、磷鹽岩、氮肥等。

國際食物政策研究所表示，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情干擾供應鏈，加上去年乾旱影響收成，糧價本已高昂，此時全球糧食市場又遭遇俄軍入侵鄰國攪局。（編輯：楊昭彥/核稿：陳政一）1110529