馬立波地下室挖出200具屍體 屍身腐敗屍臭瀰漫

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烏克蘭當局24日在南部港市馬立波1棟公寓廢墟進行挖掘作業時，在地下室發現200具屍體。圖為被俄軍轟炸的馬立波建築物。（圖取自facebook.com/mariupolrada.gov.ua）

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（中央社基輔24日綜合外電報導）烏克蘭當局今天表示，施工人員在南部港市馬立波1棟公寓廢墟進行挖掘作業時，在地下室發現200具屍體。

俄烏開戰至今3個月，馬立波是受創最慘重的城市之一，在滿目瘡痍的市內，駭人事件正一件件陸續曝光。

美聯社報導，馬立波（Mariupol）市長幕僚安德瑞尤申科（Petro Andryushchenko）表示，這些屍體正在腐爛，臭味瀰漫，他並未透露屍體是在何時發現，但這人數是開戰以來最慘重之一。

與此同時，俄軍打算奪占的東部工業重鎮頓巴斯地區（Donbas）爆發激戰，俄軍先前已占領1座有熱力發電廠的工業城鎮，加緊攻勢，力圖包圍與奪下北頓內茨克（Sievierodonetsk）與其他城市。

頓巴斯地區頓內茨克州（Donetsk）的首長表示，有12人死在俄軍砲擊；同屬頓巴斯地區的盧甘斯克州（Luhansk）首長表示，這個地區面臨分離人士作亂8年以來「最艱困的時刻」。

盧甘斯克州長海岱（Serhii Haidai）在Telegram表示，「俄羅斯人同時從各方挺進，他們帶來大量的戰士與裝備」，「入侵者正在屠殺我們的城市，摧毀一切」，他還說，盧甘斯克越來越「像是馬立波了」。

馬立波在俄軍近3個月圍城期間不斷遭到砲轟，直到上週約2500名烏軍棄守先前作為據點的亞速鋼鐵廠為止。

根據烏克蘭當局，至少2萬1000人在俄軍圍城期間死亡。烏軍並指控俄軍使用行動火葬裝備或將死者集體掩埋以掩蓋暴行。（譯者：鄭詩韻/核稿：楊昭彥）1110525