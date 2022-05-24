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澤倫斯基：與俄羅斯談判議題限終止戰爭 只願與蒲亭會面

2022/5/24 09:31（5/24 10:17 更新）
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烏克蘭總統澤倫斯基（圖）23日表示，總統蒲亭是他唯一願意會面的俄羅斯官員，以談判如何終結這場戰爭。（圖取自instagram.com/zelenskiy_official）
烏克蘭總統澤倫斯基（圖）23日表示，總統蒲亭是他唯一願意會面的俄羅斯官員，以談判如何終結這場戰爭。（圖取自instagram.com/zelenskiy_official）
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（中央社基輔23日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，總統蒲亭（Vladimir Putin）是他唯一願意會面的俄羅斯官員，以談判如何終結這場戰爭。

路透社報導，澤倫斯基透過視訊向瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（World Economic Forum）與會者發表演說時表示，有了俄羅斯對占領區平民百姓所作所為的證據之後，與俄方安排會談已變得更加困難。

俄羅斯否認在其所謂為削弱烏克蘭軍事能力的「特殊軍事行動」中，欺凌烏克蘭平民百姓。

澤倫斯基透過翻譯表示：「俄羅斯聯邦的總統決定一切。」「如果我們在他未親自到場情況下談論終結戰事，就無法有定論。」

澤倫斯基表示，在俄軍於戰爭早期占領的地區發現大規模屠殺事件，尤其是在基輔（Kyiv）外圍，讓談判的安排變得更加困難，而他不會與蒲亭以外的官員進行任何談判。

他指出：「俄羅斯聯邦的官員當中，除了總統，我一律不接見。」他進一步說：「且談判（桌）上只能有一項議題：終止戰爭。沒有其他議題足以構成會面的理由。」

俄羅斯2月底入侵烏克蘭以來，俄烏僅零散舉行過幾次會談，然而雙方均表示談判已陷僵局。

澤倫斯基上週告訴烏克蘭電視台，不經由某種外交手段是不可能終止這場戰爭的。

在世界經濟論壇的演說中，澤倫斯基還指出，這場戰爭讓烏克蘭人民付出龐大代價。他說，烏軍正取得進展，尤其是在第二大城哈爾科夫（Kharkiv）附近，但「情勢最血腥的依然是頓巴斯（Donbas），我們在當地失去太多的人」。

他還說，任何以武力收復克里米亞半島（Crimea peninsula）的想法，都將導致數以十萬計人員傷亡。克里米亞於2014年遭俄羅斯侵吞。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1110524

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