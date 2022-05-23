烏首審俄士兵戰爭罪判無期徒刑 俄軍加強烏東攻勢

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（中央社基輔23日綜合外電報導）烏克蘭首起戰爭罪審判今天判決俄士兵無期徒刑，但俄軍對烏克蘭東部的攻勢越來越猛烈，試圖形成包圍圈，北頓內茨克（Severodonetsk）幾乎是24小時不間斷遭砲轟。

21歲的俄軍上士希希馬林（Vadim Shishimarin）被控在俄國入侵行動開始的頭幾天，殺害一名62歲的烏克蘭平民。他被控犯下戰爭罪和預謀殺人。

法新社報導，這場在基輔的審判被視為對烏克蘭司法體系獨立性的公開考驗，與此同時，各國際機構也針對俄軍在布查鎮（Bucha）和馬立波（Mariupol）據稱犯下的戰爭罪展開調查。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）昨天指出，基於在這些城市發生的慘況，不可能與俄國「一切照舊」。波蘭是西方武器運往烏克蘭的重要集結地，也收容了數以百萬計戰爭難民。

杜達告訴烏克蘭國會，「一個誠實的世界無法忘掉這些罪行、侵略、基本人權遭到踐踏，而（與俄國）一切照舊」。

美國總統拜登今天也呼應杜達，他在東京記者會上表示，俄國必須對「在烏克蘭犯下的野蠻罪行」，「付出長期代價」，意指美國和其盟友對俄國實施的制裁。

俄國入侵烏克蘭3個月仍沒達成攻下首都基輔的初步目標，目前集中於確保並擴大佔領頓巴斯（Donbas）與烏克蘭南部海岸地區。

莫斯科一方面持續猛烈攻勢，俄羅斯首席談判代表22日卻表示願意恢復與烏克蘭談判，並指責烏克蘭方面「凍結」了稍早的談判。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）表示，雙方談判內容將不包含割讓土地。他在推特發文指出，這場戰爭必須在烏克蘭「完全恢復領土主權」的情況下結束。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）1110523