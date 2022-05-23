俄在烏廣設過濾營審難民 毆打威嚇暴力訊問成常態

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）俄羅斯部隊於3月初開始拿下烏克蘭東部村落與城鎮後，就傳出這些地區的平民被迫經歷備受屈辱的身分認證，甚至被暴力訊問，才被允許離開家鄉，前往仍受烏克蘭控制的地區。

戰爭開打3個月後，這些被稱為「過濾」審查的不人道過程，已經變成俄軍佔領下的生活日常。

「如果我們割了你的耳朵，你覺得會發生什麼事呢？」士兵問福多琴科（Oleksandr Vdovychenko），接著狠狠重擊他的頭部。

他之後告訴家人，只要審訊者，無論是俄軍還是親俄的分離主義分子不滿意他的答案，拳頭就會隨之而來。

這些人詢問他的政治傾向、未來計畫、對戰爭的看法；他們檢查他的文件、記錄下他的指紋；把他剝光檢查身上是否有任何愛國主義刺青，或是因為攜帶武器留下的印記。

他的女兒瑪麗亞（Maria Vdovychenko）告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「他們試圖用毆打逼他說出一些東西。」

瑪麗亞說，父親上月接受訊問時頭部被重擊太多次，經過多次醫學檢查證實他的視力已經永久受損，但是福多琴科已經算是幸運，因為他通過了過濾審查。

CNN訪問多名在過去2個月經歷過濾審查的烏克蘭人，許多人因為害怕不敢公開發言，擔心仍受困俄國掌控地區的親友安危。

所有和CNN談話的民眾都形容，在訊問過程中遭受威脅與屈辱待遇。許多人目睹或知道有人被俄軍或分離主義分子挑走，接著就消失無聲無息。

大多數受訪者都說，所謂過濾審查包含了文件檢查、訊問、記錄指紋以及搜身，許多人會與家人分開偵訊，男性通常會被脫光檢查。

烏克蘭國會的人權監察官丹尼索娃（Lyudmyla Denisova）本月稍早表示，俄軍建立了一大堆這類訊問處所，讓烏克蘭人接受「過濾」審查。

她表示，這種地方「在每個被佔領的烏克蘭城市都有」，已有超過「3萬7000名平民」經歷這種訊問。

里亞布琴科（Nikolay Ryabchenko）則告訴CNN，他在3月中逃離烏克蘭南部港市馬立波（Mariupol），當時城市遭封鎖，民眾不准到處走動。

「我們找到一個方式避開崗哨，來到米基利西克（Nikolske）待了幾個星期。我問了每個見過的人，要怎麼離開那裡，他們都說必須接受過濾審查。」

分離主義分子掌控的貝齊米納村（Bezimenne），被俄軍作為從馬立波及周遭地區逃出難民的過濾營。

頓內茨克國土防衛隊（DPR Territorial Defense）上週分別發布3次聲明稱，3天內就有近1000名從馬立波離開的民眾被帶到了貝齊米納村，而截至5月17日，過濾營已經處理超過3萬3000人。

俄國國防部本月稍早公布影片，可看到從馬立波離開的難民，搭乘巴士來到市郊的一處過濾營。俄方並沒有公開這些難民的去處，或影片在何時拍攝。CNN根據畫面地理位置判斷，難民被帶往貝齊米納村。

美國民間企業馬薩爾科技（Maxar Technologies）的衛星影像顯示，早在3月，貝齊米納村就已經出現了帳棚搭設的營地。

人權監察官丹尼索娃表示，貝齊米納村只不過是頓內茨克其中一處過濾營，在曼古什（Mangush）等許多地區還有很多類似的過濾營。

她指控俄軍利用這些過濾營，來拘押或「除掉」任何烏方「官員、軍隊成員，國土防衛隊志願者、活動分子，或任何被他們視為威脅」的民眾。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1110523