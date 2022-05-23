俄媒：亞速鋼鐵廠戰俘將受審 俄軍持續廠內掃雷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科23日綜合外電報導）俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導，頓內茨克人民共和國領導人今天說，在烏克蘭馬立波市亞速鋼鐵廠投降的戰俘，將在這個分離派掌控區受審。俄國士兵則持續在鋼鐵廠掃雷。

報導引述烏克蘭東部分離運動領導人普希林（Denis Pushilin）說法稱：「亞速鋼鐵廠（Azovstal）的囚犯被監禁於頓內茨克人民共和國的領土，並計劃在共和國的領土上組織國際法庭審理。」

報導並未寫明這些士兵將被控哪些罪名。

與此同時，俄羅斯士兵22日在亞速鋼鐵廠內清除地雷和瓦礫碎片。數百名烏克蘭士兵曾困守這座巨大工廠當中長達數週，前不久被下令撤退。

根據影像畫面，士兵在建物內走動，拿著地雷探測器在遍佈瓦礫的道路上掃描，其他人則檢查物品下是否埋有爆裂裝置。

一名俄國士兵表示：「這是很龐大的任務，敵方埋了它們的地雷，我們為了阻擋敵方也埋了具有殺傷性的地雷，未來大概還必須執行2週掃雷工作」。

無人機拍攝畫面顯示，鋼鐵廠建築物已然成為一片廢墟，許多建物燒焦，許多建物部分坍塌，有些則已經變成瓦礫堆。

俄國士兵表示，過去2天摧毀了超過100個爆裂物，工作持續進行。

此外，俄羅斯新聞社（RIA）今天引述俄羅斯外交部副部長魯登科（Andrei Rudenko）說法報導稱，「只要基輔當局展現有建設性的立場」，俄國已經準備好重回與烏克蘭的談判桌。

對於交換亞速鋼鐵廠的戰俘，RIA指出，魯登科並未排除雙方就此談判。

俄羅斯塔斯社（TASS）則稱，俄國國防部今天表示，從黑海一艘潛艦上發射了4枚「口徑」式（Kalibr）巡弋飛彈，摧毀了一支烏克蘭山區突擊旅的軍事設備。但這則報導無法立即獲得證實。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1110523