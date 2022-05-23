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Z、V字成俄羅斯侵略象徵 烏克蘭國會通過禁用

2022/5/23 13:46
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（中央社基輔22日綜合外電報導）烏克蘭國會今天通過禁用俄羅斯軍隊用以宣傳俄烏戰爭的Z與V字，但同意總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）要求，允許Z與V用於教育及歷史目的。

反對黨議員澤列辛亞克（Yaroslav Zheleznyak）在Telegram上表示，國會（Verkhovna Rada）423名議員有313人同意禁用Z及V兩字。

澤倫斯基否決稍早的版本，要求允許Z與V出現在博物館、圖書館、科學作品、教科書等類似狀況中。

Z與V在俄語中並不存在，但一直被廣泛使用，特別是常被用於俄軍軍車和裝備，用以宣傳俄烏戰爭。

莫斯科稱入侵烏克蘭是讓烏克蘭解除武裝、保護其不受法西斯荼毒的「特別軍事行動」；烏克蘭和西方國家卻認為，俄羅斯的法西斯指控毫無根據，這場戰爭只是無端侵略的藉口。

俄軍週末猛攻烏克蘭東部據點，以空襲與砲擊砲轟頓巴斯（Donbas）與尼古拉耶夫（Mykolaiv）地區。

這項新法案禁止成立使用俄羅斯戰爭標誌或破壞烏克蘭主權的非政府機構。

烏克蘭國會今天也將戒嚴法再延90天，直到8月23日。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110523

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澤倫斯基韓國國會視訊演說 請求支援軍武[影]
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