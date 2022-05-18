烏克蘭首次審理戰爭罪 俄羅斯驅逐法義西85名外交官

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烏克蘭首都基輔法院18日審理莫斯科入侵烏國後的第一起戰爭罪案件，被告俄國軍人希希馬林（中）認罪。（美聯社）

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（中央社基輔18日綜合外電報導）烏克蘭基輔法院審理俄羅斯入侵烏克蘭後的第一起戰爭罪案件，一名俄國軍人被控殺害一名平民。另，俄國外交部宣布驅逐法國、義大利和西班牙3國大使館共85名外交官作為報復。

● 俄侵烏後基輔首次審理戰爭罪 被告可能終身監禁

烏克蘭首都基輔法院18日審理莫斯科入侵烏國後的第一起戰爭罪案件，被告希希馬林是俄國軍人，被控殺害一名手無寸鐵平民。預料法院之後將陸續審理其他數起案件。

18日的審理將是對烏克蘭司法系統的考驗。目前國際組織也在自行調查俄軍被控犯下的暴行。

當地時間下午2時（台灣晚間7時），21歲的希希馬林（Vadim Shishimarin）在基輔的索洛米揚卡區（Solomyansky）地方法院出庭。他來自俄國伊爾庫次克（Irkutsk）地區，2月28日在烏克蘭東北部殺害一名62歲男性，因而被控犯下戰爭罪和預謀殺人，可能被判無期徒刑。

● 俄國展開報復 驅逐法義西共85名外交官

俄羅斯外交部表示，將驅逐法國、義大利和西班牙大使館共85名外交官，報復這3國驅逐俄國外交官。此舉凸顯自俄國入侵烏克蘭以來，與主要歐盟成員國的關係受到損害。

俄國外交部表示，正下令驅逐34名法國外交官、27名西班牙外交官和24名義大利外交官。

自2月24日俄國入侵烏克蘭以來，歐洲國家合計共驅逐300多名俄國外交官，法義西這3國也在其中。在許多情況下，他們指責俄國外交官從事間諜活動，莫斯科對此予以否認。

● 亞速鋼鐵廠本週959烏軍投降 高層指揮官仍未離開

俄羅斯國防部表示，烏克蘭港口城市馬立波亞速鋼鐵廠內被圍困的烏軍士兵，本週共有959人投降。有報導指出，廠內最高層級指揮官尚未投降。

俄國國防部在針對烏克蘭衝突的每日簡報中表示：「過去24小時內，有694名武裝分子投降，其中有29人受傷。自5月16日至今，共有959名武裝分子投降，其中有80人受傷。」

頓內茨克新聞社（Donetsk News Agency）援引親俄分離運動領袖普希林（Denis Pushilin）的話報導，數名烏克蘭高級指揮官仍在亞速鋼鐵廠（Azovstal）內，尚未投降。他說：「他們（至今）還沒有離開（鋼鐵廠）。」

● 俄羅斯體操選手胸前貼Z字支持侵烏 禁賽一年

俄羅斯男子體操選手庫利亞克（Ivan Kuliak）今年3月在一場賽事領獎時，胸前貼著象徵支持俄國侵略烏克蘭的Z字符號，遭體操倫理基金會紀律委員會給予禁賽一年處分。

庫利亞克當時在體操世界盃（Artistic Gymnastics World Cup）杜哈站男子雙槓項目獲得銅牌，他上台領獎時，胸前貼著顯眼的Z字符號。格外諷刺的是，站在他身旁的金牌得主是烏克蘭選手伊利亞（Kovtun Illia）。

由於入侵烏克蘭的俄國戰車上漆有Z字，這個符號因此成了支持俄國侵略烏克蘭的象徵。

● 美宣布成立新單位 追查俄國在烏克蘭所犯戰爭罪

美國國務院17日宣布成立新單位「衝突觀察」（Conflict Observatory），負責調查、記錄並公開俄羅斯涉嫌在烏克蘭犯下的戰爭罪行。

國務院透過聲明表示，新部門「衝突觀察」將包含俄國在烏克蘭行動開放源證據的紀錄、驗證及傳播，相關報告及分析將透過「衝突觀察」的網站公開。

國務院說，「衝突觀察」將「擷取、分析，並廣泛提供俄羅斯在烏克蘭犯下的戰爭罪行和其他暴行的證據」。

「衝突觀察」將蒐集公開及商業上可取得的資訊，包括社群媒體內容以及商用衛星影像，以供目前及未來民事與刑事法律程序使用。

● 澤倫斯基驚喜現身坎城影展 視訊演說掀如雷掌聲

烏克蘭總統澤倫斯基透過視訊，在法國坎城影展開幕式驚喜現身，他引用卓別林諷刺希特勒的電影「大獨裁者」，說這個世界需要新的卓別林，來證明電影不是沉默的。

澤倫斯基在預先錄製的影片中告訴觀眾：「每天都有數以百計人死去。劇終掌聲落幕後，再也醒不過來了。」

澤倫斯基說：「電影會保持沉默，還是會大聲疾呼？倘若有一名獨裁者，我們必須為自由而戰，一切都將取決於我們的團結。電影能否置身於這種團結之外？」（編輯：陳昱婷/核稿：劉學源）1110518