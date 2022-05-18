亞速鋼鐵廠本週959烏軍投降 高層指揮官仍未離開

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（中央社莫斯科18日綜合外電報導）俄羅斯國防部今天表示，烏克蘭港口城市馬立波亞速鋼鐵廠內被圍困的烏軍士兵本週共有959人投降。有報導指出，廠內最高層級的指揮官尚未投降。

法新社報導，俄國國防部在針對烏克蘭衝突的每日簡報中表示：「過去24小時內，有694名武裝分子投降，其中有29人受傷。自5月16日至今，共有959名武裝分子投降，其中有80人受傷。」

俄國國防部表示，那些需要治療的人被送往俄方掌控的新亞速斯克鎮（Novoazovsk）一家醫院。

烏方希望換回這些投降的烏克蘭戰士，但俄方尚未確認他們是否會成為戰俘交換的一部分。

頓內茨克新聞社（Donetsk News Agency）今天援引親俄分離運動領袖普希林（Denis Pushilin）的話報導，數名烏克蘭高級指揮官仍在亞速鋼鐵廠（Azovstal）內，尚未投降。他說：「他們（至今）還沒有離開（鋼鐵廠）。」

上個月，經過長達數週的圍攻，莫斯科聲稱控制了馬立波（Mariupol），但仍有數百名烏克蘭士兵躲在遭俄軍封鎖的巨大亞速鋼鐵廠地下隧道中。

烏克蘭國防部表示，將採取「一切必要措施」營救留在鋼鐵廠的人數不明士兵，但承認沒有可用的軍事選擇。

路透社報導，根據一名目擊者，載著被俘烏克蘭守軍的7輛巴士，於昨天抵達頓內茨克（Donetsk）附近由俄方控制的歐連尼夫卡鎮（Olenivka）。

根據俄羅斯塔斯社（TASS），俄羅斯聯邦調查委員會（Russian Investigative Committee）計劃對這些士兵進行訊問，作為莫斯科調查所謂「烏克蘭政權罪行」的一部分。其中許多人是亞速營（Azov Battalion）的成員。（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1110518