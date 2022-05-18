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歐洲安全架構重大改變 芬蘭瑞典正式申請加入北約

2022/5/18 15:39
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（中央社布魯塞爾18日綜合外電報導）在俄羅斯入侵烏克蘭促使下，芬蘭與瑞典今天在北大西洋公約組織（NATO）總部，正式提出加入申請，就此啟動一項預計僅將耗費數週的加入程序。

綜合路透社與法新社報導，瑞典與芬蘭在冷戰（Cold War）期間都是中立國，如今兩國雙雙決定加入北約，成為歐洲安全架構數十年來最重大的改變之一，反映出俄國2月24日侵略烏克蘭後，北歐地區民意快速轉變。

瑞典與芬蘭大使今天在一場短暫儀式中遞交申請函，兩國信函都是用帶有國旗裝飾的白色信封。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示：「這是我們必須把握的歷史性時刻。我熱烈歡迎芬蘭與瑞典申請加入北約。你們是我們最緊密的夥伴，你們成為北約成員國後，將強化我們的共同安全。」

他還說：「你們今天提出的申請案是歷史性的一步。現在，盟邦將考慮接下來讓你們加入的步驟。」

北約認為芬蘭和瑞典加入，將大大強化北約在波羅的海的力量。

土耳其近日表態對芬蘭和瑞典加入北約持保留態度，此說讓盟邦大吃一驚。但史托騰柏格今天表示，相關問題可以解決。

他說，「我們決心解決所有問題並快速做出結論」，並指除了土耳其以外的其他盟邦都強烈支持芬蘭和瑞典加入。（譯者：楊昭彥/核稿：施施）1110518

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