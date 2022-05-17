芬蘭國會一面倒通過申請加入北約 嚇阻俄國侵略

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社赫爾辛基17日綜合外電報導）芬蘭國會議員今天一面倒地投下贊成票，通過申請加入北大西洋公約組織（NATO）提案，嚇阻俄羅斯侵略，這為未來幾天與瑞典共同申請加入北約舖路。

法新社報導，芬蘭國會在歷經一天半馬拉松辯論後，200席議員中有188人投票贊成申請加入北約，這是芬蘭逾75年軍事不結盟政策的戲劇性轉變。

芬蘭外長哈維斯托（Pekka Haavisto）告訴芬蘭國家廣播公司（YLE）：「今晚，我們將簽署申請加入北約文書。然後可能是明天，芬蘭駐北約大使可能會與瑞典一起向北約呈交此文書。」

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）昨天在辯論開始時告訴國會：「我們的安全環境已發生根本性變化。唯一威脅歐洲安全、如今公開發動侵略戰爭的國家是俄羅斯。」

芬蘭與俄羅斯有1300公里國界，俄國入侵鄰國烏克蘭，令芬蘭感到擔憂。根據多項民調，逾3/4芬蘭民眾希望加入北約，是2月24日烏克蘭戰爭開始前的將近3倍。

瑞典昨天宣布申請加入北約的正式意願，瑞典外長林德（Ann Linde）今天已簽署申請加入北約文書。（譯者：陳正健/核稿：劉學源）1110517