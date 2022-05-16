蒲亭：北約若在芬蘭瑞典擴大軍事設施 俄將回應

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（中央社莫斯科16日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天表示，芬蘭和瑞典若加入北大西洋公約組織（NATO），不會對俄國構成直接威脅；但若北約開始在這兩個北歐國家擴大軍事基礎設施，俄國將有所回應。

路透社報導，俄羅斯2月底入侵烏克蘭後，芬蘭和瑞典如今已決定申請加入美國帶領的北約。

從1999年底至今身為俄國至高無上領導人的蒲亭（Vladimir Putin），一再將蘇聯解體後北約朝俄國邊界擴張的企圖，稱作是烏克蘭爆發衝突的理由。

蒲亭今天在俄羅斯主導的前蘇聯加盟共和國「集體安全公約組織」（Collective Security Treaty Organisation，CSTO）高峰會上表示，美國以「具侵略性」方式利用北約擴大，使得本已艱難的全球安全處境惡化。

他說，俄羅斯與芬蘭、瑞典之間並無爭議，因此北約如果擴大納入這兩國，不會對俄國帶來直接威脅。

然而，他在峰會上告訴集體安全公約組織各成員國領袖：「（北約）軍事基礎設施若擴大到這片領土，一定會激起我們有所回應。 」這個組織還包括白俄羅斯、亞美尼亞、哈薩克、吉爾吉斯和塔吉克等國。

蒲亭在莫斯科大克里姆林宮（Grand Kremlin Palace）舉行的峰會上還說：「會是什麼回應，我們將看對我們產生的是什麼威脅。」「如果完全無故製造問題，我們應該要做出相應反應。」

北約若朝北歐擴張，將是俄羅斯侵略烏克蘭至今面臨的最大戰略後果。它會如何回應，莫斯科至今幾乎未透露明確線索。

白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）今天則在峰會上呼籲集體安全公約組織成員國團結對抗西方。

他說，這個組織如果先前能一致發聲，他的國家和俄羅斯就不會受到「地獄般的制裁」。

魯卡申柯在電視轉播的開幕演說中表示：「沒有團結陣線，西方集體便會在後蘇聯空間施加越來越多壓力。」（譯者：張正芊）1110516