蒲亭再挫敗 瑞典繼芬蘭後宣布申請加入北約

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩16日專電）瑞典繼芬蘭後宣布申請加入北約，歸功朝野拋棄歧見，以國家安全為最大考量，達成共識。總理安德森表示，加入北約將會墊高敵人攻擊瑞典的門檻，也對瑞典的安全更有利。

安德森（Magdalena Andersson）與最大在野黨溫和黨（Moderate Party）主席克里斯德森（Ulf Kristersson）今天召開共同記者會，展現朝野合作，宣布瑞典政府決定申請加入北大西洋公約組織（NATO）。

安德森感謝過去幾個月與溫和黨的合作，提供政府人脈資源進行申請加入北約的相關工作。

安德森坦言，她跟克里斯德森在政治上有許多歧見，但能在國安議題面前拋棄政黨間的分歧，共同做出對瑞典最好的決定。

她表示，加入北約將會墊高敵人攻擊瑞典的門檻，對瑞典的國家安全更有利；而在芬蘭明確表示加入北約的意向後，對瑞典安全最好的選擇就是與芬蘭共同申請加入北約。

她了解還有很多人對瑞典加入北約有所疑慮，也希望有更多時間能夠討論這個議題，不希望就這樣放棄軍事不結盟的立場，她對這些人表達尊敬，無論意見為何，她相信大家都有一個共識，那就是愛瑞典和支持瑞典代表的價值。

安德森強調，瑞典將會面對更多的威脅，而每個人在這段非常時期都有責任辨認資訊來源，共同努力阻擋假消息、避免散播不實傳言，她希望民眾能從可信度高的來源取得訊息。

克里斯德森則表示，為了瑞典的國家安全，溫和黨跟社民黨可以在北約議題上達成共識，「這是俄羅斯不樂見的，但讓瑞典更強大」。

他表示，溫和黨推動瑞典加入北約已經20幾年了，雖然在此時才加入有點可惜，但今天絕對是瑞典史上重要的一天。

安德森表示，正式送出申請的時間還不確定，但確定會與芬蘭同步進行。（編輯：周永捷）1110516