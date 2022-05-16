瑞典總理明前往國會 尋求支持加入北約

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（中央社斯德哥爾摩15日綜合外電報導）瑞典總理安德森宣布，明天將前往國會，就加入北約尋求支持。芬蘭總理尼尼斯托則透露，他昨天致電俄羅斯總統蒲亭，告知加入北約決定，蒲亭回應此舉將傷害雙邊關係。

安德森（Magdalena Andersson）今天在記者會上宣布：「明天我將確保國會廣泛支持瑞典申請加入北約（NATO），之後政府將作出正式決定。」

安德森還說：「對瑞典的安全與全體人民來說，加入北約是最佳做法。我們相信瑞典需要北約提供的正式安全保證。」

瑞典執政黨社會民主黨（Social Democrats）稍早宣布支持加入北約，這讓加入北約派在國會取得巨大優勢。

芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）稍早已正式宣布將申請加入北約，並可能在下週某個時間點，正式向北約位於布魯塞爾的總部遞交申請加入文件。

尼尼斯托接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時透露，他昨天主動致電俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），告知對方上述決定。對此蒲亭回應，芬蘭此舉將傷害兩國關係。

據尼尼斯托的說法，蒲亭告訴尼尼斯托，他認為芬蘭加入北約是個錯誤，但蒲亭並未在通話中重申莫斯科將採取報復行動的威脅言論。

尼尼斯托還說，芬蘭應繼續觀察並追蹤俄方反應，「但目前看來，似乎沒有迫在眉睫的威脅。」（譯者：施施）1110516