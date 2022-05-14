土官員：瑞典芬蘭入北約非不可能 須禁恐怖組織

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社伊斯坦堡14日綜合外電報導）土耳其總統發言人卡林今天表示，土國並沒有絕對剝奪瑞典和芬蘭加入北大西洋公約組織（NATO）的可能性，只是希望與這兩國談判，促其取締土國眼中的恐怖主義活動，特別是在瑞典首都斯德哥爾摩的恐怖活動。

身兼艾爾段（Tayyip Erdogan）總統外交政策顧問的卡林（Ibrahim Kalin）在伊斯坦堡（Istanbul）接受路透社訪問時說：「我們並沒有剝奪他們入會的可能性，我們基本上只是提出這個事關土耳其國家安全的問題。」

艾爾段昨天宣稱，土國不可能支持瑞典和芬蘭加入北約，因為這兩個北歐國家是「許多恐怖組織的根據地」。此語令北約會員國和瑞、芬2國意外。

卡林指出，土耳其、美國和歐洲聯盟認定為恐怖組織的庫德工人黨（PKK）是在歐洲籌募經費並吸收新血，尤其在瑞典的活動更是「積極、公開而且獲得承認」。

「勢在必行的作法顯而易見，瑞典和芬蘭必須不再容許庫德工人黨的活動、組織和成員存在他們境內。」

「加入北約一向是個過程，我們將視情況發展而定。但這是我們希望全體盟邦以及瑞典當局正視的第一個問題，當然我們希望和瑞典方面進行商討與談判。」（譯者：張佑之）1110514