瑞典執政黨改變數十年立場 支持加入北約組織

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（中央社斯德哥爾摩15日綜合外電報導）瑞典執政社會民主黨今天表示，將支持瑞典加入北大西洋公約組織（NATO）。社民黨是因俄羅斯入侵烏克蘭而放棄數十年來的反對立場，這使加入北約派在國會取得很大優勢。

在鄰國芬蘭已確定申請加入北約後，瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）如今也幾乎必將在今後幾天正式提出申請。

瑞典與芬蘭在長年冷戰期間皆與北約保持距離。但俄國攻擊較小鄰國烏克蘭，已讓瑞典和芬蘭重新省思自身安全需求，轉而尋求加入北約自保，這種情況幾個月前還看似遙不可及。

烏克蘭戰爭被莫斯科稱為「特殊軍事行動」，但已有數以千計人員因此死亡、數以百萬計的人流離失所。戰事撼動瑞典與芬蘭長期的國安政策，並促使兩國民意支持加入北約。

瑞典社會民主黨（Social Democrats）在過去一世紀的每場選舉都是最大黨，過去這週黨內舉行辯論，探討是否放棄長期以來反對加入北約的立場，如今確認政策轉向。

瑞典與芬蘭已是北約夥伴國，曾參與聯合演習多年。

瑞典過去十年來一直在改造自身軍隊，尤其是俄國2014年併吞屬於烏克蘭的克里米亞半島之後，除購入美製愛國者（Patriot）防空飛彈系統，並在波羅的海的哥特蘭島（Gotland）派駐部隊。（譯者：林治平）1110515