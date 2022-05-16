芬蘭瑞典欲加入北約 中國避談東擴僅指重大進展

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（中央社記者張淑伶北京16日電）芬蘭正式宣布將申請加入北大西洋公約組織（NATO），瑞典也有意加入北約。中國外交部發言人趙立堅說，這是「重大的進展」，但未正面回應中方是否認為這項變化是東擴或風險。

俄羅斯侵略烏克蘭，讓長年與北約保持距離的瑞典和芬蘭重新省思自身安全需求，轉而尋求加入北約自保。同一時間，中國外交部多次批評「北約東擴」致使俄羅斯的安全訴求沒有得到重視。

綜合環球時報及澎湃新聞報導，今天的中國外交部例行記者會上，趙立堅回覆芬蘭加入北約的問題時表示，在歐洲安全問題上，中方的立場是「一貫的、明確的」，希望各方本著安全不可分割原則，在尊重彼此合理關切的基礎上，通過對話談判，構建起均衡有效、可持續的地區安全架構，真正實現歐洲的長治久安。

趙立堅說，中芬關係一直十分友好，芬蘭申請加入北約，「當然會給中芬關係帶來新的因素」。

被問及芬蘭和瑞典加入北約是否會有什麼風險時，趙立堅說，芬蘭和瑞典申請加入北約，這是一個重大的進展。他並稱，中方已經多次闡述了有關北約和北約東擴的立場。

今年2月4日，中俄元首會晤並發表聯合聲明，雙方在聲明中反對北約繼續擴張。2月24日，俄羅斯入侵烏克蘭後，中方在戰爭進行階段也持續堅持這一立場。

芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）15日正式宣布，芬蘭將申請加入北大西洋公約組織（NATO），此舉將為擁有30個成員國的北約擴張鋪路。

瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）15日則宣布將前往國會，就加入北約尋求支持，之後瑞典政府將作出正式決定。（編輯：邱國強）1110516